Sindicato venezolano dice que una corte anuló condena de cárcel contra joven universitario

2 minutos

Caracas, 24 ene (EFE).- Una corte de apelaciones en Venezuela anuló una condena a 15 años de cárcel dictada el jueves contra un estudiante de periodismo que fue acusado de presunta «incitación al odio», informó este sábado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que pidió sea liberado.

«La Corte determinó violaciones al debido proceso, entre ellas la falta de pruebas, la ausencia de testigos y la vulneración del derecho a la defensa, y ordenó repetir el juicio con otro tribunal y juez», informó la agrupación sindical en una publicación en X, al referirse al caso del estudiante Juan Francisco Alvarado.

El SNTP explicó que los abogados de Alvarado introdujeron un recurso ante la corte de apelaciones del estado Cojedes (oeste), donde se desarrolla el proceso.

La organización reiteró su pedido de libertad para el joven universitario, al advertir que permanece en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Centro Penitenciario de Los Llanos, ubicado en la ciudad de Guanare, en el estado Portuguesa (oeste).

«No cometió delito alguno y sigue detenido», añadió.

El SNTP detalló en su web que Alvarado fue detenido el 20 de marzo de 2025 «por denunciar desde sus redes sociales y a través de la aplicación VenApp (creada por el Gobierno venezolano), que las aguas negras se desbordaban en su comunidad y que los transformadores eléctricos se dañaron sin ser reparados».

La decisión de la corte se conoció en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien informó sobre un «número importante» de liberaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad ni condiciones de estas medidas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó este viernes que 626 personas han sido liberadas en el país.

La ONG Foro Penal asegura haber verificado hasta el viernes 156 excarcelaciones y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, dice que ha confirmado 173.

Un grupo 18 periodistas y trabajadores de la prensa ha sido excarcelado tras el anuncio del titular del Parlamento, según los registros del sindicato.

Seis periodistas continúan detenidos en el país, entre ellos el también el exdiputado Juan Pablo Guanipa, reconocido aliado de la líder opositora María Corina Machado, ha advertido la agremiación. EFE

