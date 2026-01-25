Sindicato venezolano informa de la excarcelación de un estudiante universitario

Caracas, 25 ene (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este domingo de la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, cuya condena a 15 años de cárcel fue anulada por una corte de apelaciones.

El universitario fue excarcelado la mañana de este domingo, «después de 10 meses y 5 días detenido injustamente», informó la agrupación sindical en una publicación en X.

El estudiante universitario estaba detenido en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Centro Penitenciario de Los Llanos, ubicado en la ciudad de Guanare, en el estado Portuguesa (oeste).

El sábado, el gremio de la prensa informó que una corte de apelaciones había anulado la condena a 15 años de cárcel dictada el jueves contra Alvarado, quien fue acusado de presunta «incitación al odio».

«La Corte determinó violaciones al debido proceso, entre ellas la falta de pruebas, la ausencia de testigos y la vulneración del derecho a la defensa, y ordenó repetir el juicio con otro tribunal y juez», informó el SNTP en X.

Además, detalló en su web que Alvarado fue detenido el 20 de marzo de 2025 «por denunciar desde sus redes sociales y a través de la aplicación VenApp (creada por el Gobierno venezolano), que las aguas negras se desbordaban en su comunidad y que los transformadores eléctricos se dañaron sin ser reparados».

Esta excarcelación ocurre en medio de un proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien informó sobre un «número importante» de excarcelaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad ni condiciones de estas medidas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó este viernes que 626 personas han sido liberadas en el país.

La ONG Foro Penal asegura haber verificado hasta el viernes 156 excarcelaciones y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, dice que ha confirmado 173.

Un grupo 18 periodistas y trabajadores de la prensa ha sido excarcelado tras el anuncio del titular del Parlamento, según los registros del sindicato.

Seis periodistas continúan detenidos en el país, entre ellos el también el exdiputado Juan Pablo Guanipa, reconocido aliado de la líder opositora María Corina Machado, ha advertido la organización sindical. EFE

