Sindicato venezolano pide apoyo de autoridades tras 24 horas de desaparición de periodista

1 minuto

Caracas, 31 oct (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela pidió este viernes el apoyo de las autoridades tras cumplirse 24 horas de la desaparición del periodista de sucesos Joan Camargo, quien, denunció, «fue interceptado por hombres no identificados» el jueves en Caracas.

En la red social X, la organización advirtió de que, hasta el momento, «no hay información concreta» sobre el paradero de Camargo, por lo que exigió a «las autoridades apoyo para ubicar y conocer la situación del reportero».

El jueves, el sindicato denunció que el periodista salió de su casa a las 8:05 hora local (12:05 GMT) de este 30 de octubre y fue «interceptado» por una «moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir».

De confirmarse que se trata de una detención, el número de periodistas y trabajadores de la prensa encarcelados en Venezuela ascendería a 23, según informó a EFE el SNTP.

De momento, ni el Gobierno ni la Fiscalía han reportado el arresto.

El pasado 19 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela hay periodistas detenidos «como parte de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente».

En el Índice de Chapultepec 2024, la SIP ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa. EFE

csm/lb/rf