Sindicatos de medios públicos checos alertan que plan de reforma amenaza su independencia

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Praga, 29 may (EFE).- Los sindicatos de la televisión y radio públicas de la República Checa han pedido al primer ministro, Andrej Babis, que paralice la reforma del sistema de financiación que, según critican la oposición y muchos ciudadanos, aumentaría el control del Gobierno sobre estos entes y amenazaría su independencia.

Según informa este viernes el digital Novinky.cz, los sindicatos han defendido que el actual modelo para financiar ese ente público «permite una gestión responsable con un presupuesto equilibrado» y no hay motivos para cambiarlo.

El Gobierno de populistas, eurocríticos y nacionalistas de Babis ha propuesto eliminar el modelo por el que la radiotelevisión pública se financia directamente con una tasa que pagan los ciudadanos (6,25 euros al mes para la tele y 2,3 para la radio), y que los fondos salgan directamente del presupuesto general del Estado.

Esa reforma ha generado una ola de protestas ciudadanas, algunas de decenas de miles de personas, que han alertado contra el intento de vulnerar la independencia de esos medios.

Los sindicatos pidieron que, en lugar de aprobar esa reforma, se establezca un grupo de trabajo y que los cambios sean producto de un amplio debate social y del acuerdo de todo el espectro político.

El Ejecutivo tripartito prevé aprobar la iniciativa a mediados de junio y llevarla luego al Parlamento, donde tiene mayoría absoluta.

Antes de eso, el 9 de junio, el texto será objeto de negociación con un grupo de expertos, incluidos los directores de ambos entes de radiodifusión. EFE

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