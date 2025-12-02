Sindicatos de periodistas ponen demanda en Francia para poder ejercer en Palestina

2 minutos

París, 2 dic (EFE).- La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el Sindicato Nacional de Periodistas de Francia (SNJ) han presentado una demanda ante la Justicia francesa para denunciar los obstáculos al ejercicio de la profesión en Gaza y Cisjordania.

La demanda, revelada este martes por la emisora France Info y confirmada por la FIP en su cuenta de X, se ha formalizado ante la sección de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNF) dedicada a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y va dirigida «contra X», sin identificar un presunto responsable.

Estas dos organizaciones representativas de profesionales de la información quieren que la Justicia constate los obstáculos materiales, pero también administrativos y en reglas de seguridad «impuestos desde octubre de 2023 a los periodistas franceses que quieren cubrir la situación en la franja de Gaza».

También denuncian las condiciones de trabajo que viven los periodistas en Cisjordania, con las trabas que les ponen la Policía, el Ejército, los servicios gubernamentales israelíes y los colonos judíos asentados en ese territorio palestino.

Recuerdan que desde el ataque lanzado por Hamás en territorio israelí por Gaza el 7 de octubre de 2023 y la reacción de Israel, no ha podido entrar ningún periodista francés «de forma independiente» en Gaza y las demandas que se han hecho bien han quedado sin respuesta, bien han sido rechazadas de forma sistemática.

Louise El Yafi, una de las abogadas encargadas de la demanda, explicó a France Info que en otros conflictos peligrosos, como los de Ucrania, Siria o Irak, el acceso puede ser muy difícil, «pero nunca está cerrado hasta ese punto».

En el caso de Gaza -añadió El Yafi- ese cierre es «organizado, sistemático y prolongado», y eso mientras los periodistas palestinos que están allí «trabajan en condiciones extremadamente peligrosas».

La abogada hizo hincapié en que cuando se impide a los periodistas acceder a una zona de guerra, «se impide a la sociedad saber qué ocurre».

«Privar a un país de imágenes, de testimonios, de verificaciones independientes, es también privar al público de un debate de interés general esencial», añadió.

El procedimiento presentado documenta la agresión a un periodista francés en Cisjordania, que fue objeto de una persecución por cerca de una cincuentena de ciudadanos israelíes y que temió por su vida.

El PNF analiza esta demanda antes de decidir si abre una investigación judicial. EFE

ac/alf