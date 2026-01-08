Sindicatos europeos piden más salvaguardas para los trabajadores en el acuerdo UE-Mercosur

3 minutos

Bruselas, 8 ene (EFE).- La Confederación Europea de Sindicatos (CES) instó este jueves a incluir más salvaguardias en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur para otorgar más protección a los trabajadores.

La CES pidió en un comunicado que la UE y sus Estados miembros garanticen que cualquier avance vaya acompañado de «sólidas salvaguardias sociales, incluidos mecanismos de salvaguardia claros y creíbles y medidas de acompañamiento para los trabajadores, así como la aplicación efectiva de los compromisos laborales».

Los embajadores de los Veintisiete abordarán mañana en una reunión la mejora de las salvaguardias, contempladas en el acuerdo con el Mercosur, pactadas en diciembre con el Parlamento Europeo para proteger a los productores europeos en el caso de que una serie de artículos sensibles se vea perjudicada por el pacto.

Si esas medidas reciben respaldo, los países podrían proceder a votar para autorizar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que viaje la próxima semana a Paraguay para firmar el acuerdo, paso necesario para que pueda entrar en vigor de manera provisional.

«Dado que el entorno geopolítico se ha vuelto mucho más difícil, la UE debe considerar cómo fortalecer las relaciones con sus socios democráticos y reforzar la estabilidad», dijo la CES.

En ese sentido, la confederación sindical consideró que la intensificación del comercio puede ofrecer oportunidades, en particular para la industria europea, pero advirtió de que «el comercio solo puede apoyar los objetivos políticos europeos si garantiza un trabajo digno y una competencia leal».

Aseguró que «los sindicatos de ambas partes, como actores democráticos clave, deben participar plenamente en la configuración y el seguimiento de este proceso».

En concreto, la CES pidió que el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible del acuerdo con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay aproveche al máximo los procedimientos para promover el respeto de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y «abordar de manera rápida y eficaz las preocupaciones en materia de derechos laborales».

También llamó a implementar «medidas de acompañamiento claramente definidas» para los trabajadores, entre las que se incluyen el acceso efectivo a los instrumentos de ajuste existentes de la UE, como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

Igualmente, el apoyo específico a los trabajadores de los sectores afectados por la reestructuración vinculada al acuerdo, y una revisión temprana y exhaustiva de las repercusiones sociales y en el empleo, «que permita adoptar medidas correctivas cuando sea necesario».

Al mismo tiempo, la CES solicitó un papel significativo y con recursos suficientes para los sindicatos en el seguimiento y la aplicación del acuerdo, también mediante grupos consultivos nacionales, y un diálogo estructurado con los sindicatos de los países del Mercosur.

Por último, pidió un uso coherente de los instrumentos de condicionalidad social en la UE, «garantizando que las preferencias comerciales sigan estando en consonancia con el respeto de los derechos sindicales, la negociación colectiva y las normas laborales fundamentales». EFE

rja/mas/rcf