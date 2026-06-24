Sindicatos europeos reclaman a la UE pausas de hidratación como las del Mundial

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Bruselas, 24 jun (EFE).- La Confederación Europea de Sindicatos (CES) exhortó este miércoles a la Comisión Europea a que garantice por ley las pausas de hidratación para proteger a los trabajadores durante las altas temperaturas, como hace la FIFA con los futbolistas.

En diciembre, la FIFA anunció que los 104 partidos del torneo incluirán una pausa de hidratación -‘cooling break’- de tres minutos en el minuto 22 de cada tiempo para permitir a los jugadores descansar y beber agua, alegando altas temperaturas registradas en varias sedes de Estados Unidos, Canadá y México.

«Las pausas de refrigeración que se están utilizando en el Mundial han puesto el foco en el peligro que supone el calor extremo para los trabajadores y en el tipo de medidas que se pueden adoptar para mantener a las personas seguras», aseguró la secretaria general de la CES, Esther Lynch, en una nota de prensa difundida antes de un seminario sobre calor en el entorno laboral y cambio climático que la organización celebra esta semana en Palermo (Italia).

La organización sindical pide que el Ejecutivo comunitario blinde el derecho a pausas sin pérdida de salario cuando las temperaturas superen los 30 grados centígrados, así como el acceso a agua fría, sombra y aseos, en su normativa sobre temperaturas máximas de trabajo, prevista en la próxima Ley de Empleos de Calidad.

El llamamiento llega después de una serie de muertes que la CES considera evitables el verano pasado, entre ellas la de un jornalero que falleció en Lleida (España) tras recolectar fruta a temperaturas superiores a 40 grados.

Según datos de la organización, el riesgo de accidentes laborales aumenta entre un 5 % y un 7 % cuando se superan los 30 grados, y entre un 10 % y un 15 % por encima de los 38.

Además, aseguran que el número de trabajadores expuestos a olas de calor en la UE ha crecido un 60 % en las dos últimas décadas, con un aumento del 42 % en las muertes laborales relacionadas con el calor desde el año 2000.

Bruselas ya publicó en 2023 una guía para que las empresas adoptaran medidas preventivas, pero la CES denuncia que muchos empresarios se niegan a aceptar medidas específicas frente al calor en los convenios colectivos.

El secretario confederal, Giulio Romani, celebró las medidas adoptadas para proteger a los futbolistas, pero añadió que «no hay ninguna razón para que no se extiendan a las personas que construyen los estadios, conducen los trenes y autobuses que llevan a los aficionados a los partidos, venden la comida y las bebidas, o limpian las gradas».

La CES agrupa a 94 organizaciones sindicales de 42 países europeos. EFE

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