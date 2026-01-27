Sindicatos se manifestarán en Bruselas para pedir directiva que limite las subcontratas

Bruselas, 27 ene (EFE).- Federaciones sindicales europeas convocaron este martes una manifestación ante el Parlamento Europeo para el próximo 10 de febrero en la que exigirán a los europarlamentarios que apoyen una iniciativa que persigue limitar la subcontratación, así como promover una directiva europea en esta materia.

Las organizaciones sindicales EFFAT, EFBWW Y ETF, con representación en áreas como la construcción, la alimentación, la agricultura, la hostelería o el transporte, denunciaron que «un gran porcentaje de los trabajadores» de estos sectores «sufre explotación y trato desigual debido a modelos empresariales explotadores».

Por ello, exigieron la aprobación de una directiva de la UE, una norma jurídica vinculante en el territorio comunitario, en la que se limite la subcontratación a uno o dos subniveles y se prohíba en las actividades principales de las empresas y «promueva el empleo directo».

La protesta se llevará a cabo en la semana en la que la Eurocámara votará el informe de Iniciativa Propia sobre Subcontratación e Intermediación Laboral, impulsado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

«La evidencia demuestra que las cadenas largas y complejas de subcontratación contribuyen a situaciones laborales inseguras, pero también conducen a la competencia desleal en la negociación colectiva, el fraude social y la delincuencia laboral», explicaron los sindicatos en un comunicado.

También pidieron que en esta norma se establezca un sistema de responsabilidad solidaria en toda la cadena que abarque tanto las situaciones transfronterizas como las nacionales y que se garantice que clientes, contratistas y subcontratistas «sean responsables de las violaciones de los derechos de los trabajadores».

Esto, a juicio de las organizaciones sindicales, «no solo generaría seguridad jurídica, promovería la igualdad de trato y prácticas empresariales más reflexivas, sino que también facilitaría a los trabajadores la búsqueda y el cumplimiento de sus derechos y la compensación por abuso y negligencia».

Otra de las exigencias es la prohibición del desplazamiento de trabajadores por agencias, la regulación de los intermediarios laborales y aumentar y reforzar las inspecciones para que se garantice una aplicación efectiva de las sanciones. EFE

EFE