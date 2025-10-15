Singapur ahorca a dos hombres por narcotráfico, en pleno aumento de ejecuciones en el país

Bangkok, 15 oct (EFE).- Dos hombres condenados a muerte por narcotráfico fueron ahorcados este miércoles en Singapur, en plena escalada de ejecuciones en la isla, con entre doce y catorce en lo que va de año, según el Gobierno y ONG, respectivamente, que afirman que se trata de una cifra anual «récord» desde 2003.

La agencia antinarcóticos de Singapur indicó en su página web que los acusados, de 64 y 50 años de edad y ambos de nacionalidad singapurense, fueron ejecutados hoy después del «debido proceso legal» y de que «estuvieran representados por un abogado durante el juicio y la apelación».

La próspera ciudad-Estado asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, y no suele informar de todas las ejecuciones. Oenegés como Transformative Justice Collective (TJC), que piden la abolición de la pena capital, indican que con estas últimas ejecuciones van 14 este año, y advierten que podría haber más. EFE

