Singapur ahorca a dos personas por narcotráfico, en pleno aumento de ejecuciones

Bangkok, 15 oct (EFE).- Dos personas condenadas a muerte por narcotráfico fueron ahorcadas este miércoles en Singapur, en plena escalada de ejecuciones en la isla, con entre doce y catorce en lo que va de año, según el Gobierno y ONG, respectivamente, que afirman que se trata de una cifra anual «récord» desde 2003.

La agencia antinarcóticos de Singapur indicó en su página web que las dos personas condenadas, de 64 y 50 años de edad y nacionalidad singapurense, fueron ejecutadas hoy después del «debido proceso legal» y de que «estuvieran representadas por un abogado durante el juicio y la apelación».

Si bien el organismo oficial no dio más detalles sobre las personas ejecutadas, la oenegé Alianza contra la Pena de Muerte, que engloba a varios grupos de derechos humanos de Singapur, indicó que se trata de un hombre, Hamzah Bin Ibrahim, y de la última mujer que quedaba en el corredor de la muerte en la isla, a quien no identificó.

«Hamzah y la última mujer en el corredor de la muerte fueron ejecutados esta mañana. Vengan esta tarde a velarlos», señaló en un mensaje en Instagram.

Las autoridades antinarcóticos isleñas no confirmaron de momento el sexo de los ejecutados, que sí hicieron en previas ocasiones este año, todos hombres hasta la fecha.

La próspera ciudad-Estado asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, y no suele informar de todas las ejecuciones, que lleva a cabo con opacidad.

Oenegés como Transformative Justice Collective (TJC), que piden la abolición de la pena capital, indican que con estas últimas ejecuciones van 14 este año, y advierten que podría haber más.

Las autoridades singapurenses llevaron a cabo las ejecuciones -con la horca como el método empleado en el país- cinco días después de que se conmemorase el Día Mundial contra la Pena de Muerte y una semana después de otra ejecución a un ciudadano malasio, acusado de importar 51,84 gramos de heroína a Singapur.

TJC y Amnistía Internacional (AI) han denunciado la actual oleada de ahorcamientos, que ya superó el récord de 11 en 2022, tras dos años sin ejecuciones por un parón durante la pandemia de covid-19.

Mientras la vecina Malasia abolió en julio de 2023 la pena de muerte obligatoria -hasta entonces impuesta sin alternativa para delitos como narcotráfico y terrorismo- y sustituyó la horca por penas de hasta 40 años de cárcel, la próspera y moderna Singapur mantiene el castigo con el mismo método.

La nación asiática contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos judiciales que ONG y activistas tachan de opacos.

Pese a las críticas de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos, Singapur ha ahorcado a 12 personas, incluidas cuatro malasios, en lo que va de año, según el recuento público de la agencia antinarcórticos isleña.

Por su parte, ONG como TJC, que suelen recibir la información por parte de los familiares de los condenados, han registrado al menos 14 con las de hoy, y subrayan que las autoridades no informan de todos los casos y que se esperan más ahorcamientos. EFE

