Singapur autoriza acceso de la carne ovina de Paraguay, dice autoridad sanitaria

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Asunción, 21 may (EFE).- Singapur autorizó el ingreso de «productos cárnicos de la especie ovina» procedentes de Paraguay, informó este jueves el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) local, que calificó el mercado de ese país del sudeste asiático como «de alta exigencia».

El titular de Senacsa, José Carlos Martin, recibió la «certificación sanitaria que habilita el inicio de las exportaciones» de carne ovina de parte del director general del Departamento de Servicio de Veterinaria y Animales de Singapur, Chang Siow Foong, durante la 93 Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) que se celebra en París, detalló la entidad paraguaya en X.

«Esta habilitación se suma a las ya establecidas para productos de origen bovino, porcino y aviar», agregó Senacsa.

En marzo de 2025, Israel autorizó las exportaciones ovinas paraguayas. Le siguieron, enero y febrero pasado, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Uzbekistán, respectivamente.

Justamente este miércoles Senacsa anunció también que Paraguay exportará «productos cárnicos de la especie aviar» a EAU tras recibir el aval de las autoridades de ese país.EFE

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