Singapur multa a joven francés por lamer una pajita y devolverla al dispensador

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Un joven francés fue multado este jueves en Singapur tras declararse culpable de un cargo de alteración del orden público por una travesura en la que lamió una pajita y la volvió a colocar en el dispensador de una máquina de jugos de la ciudad-estado.

Didier Gaspard Owen Maximilien, de 19 años, recibió una sanción de 600 dólares singapurenses (unos 465 dólares estadounidenses) tras admitir haber publicado en redes sociales un video en el que se le veía cometiendo la infracción.

La grabación se hizo viral en Instagram poco después del incidente, ocurrido el 12 de marzo, lo que desencadenó una ola de críticas que condujo a su arresto en Singapur, país conocido por su estricta aplicación de las normas de orden público e higiene.

Al dictar la sentencia, la jueza Kelly Ho señaló que, dada la «edad y la naturaleza del delito» de Maximilien, no se impondrían alternativas como la libertad condicional o una sentencia de servicio comunitario.

La fiscalía aceptó la propuesta de la defensa de imponer una multa, al argumentar que el delito era de «escasa» gravedad y que, si bien se comprometió la higiene, ningún miembro del público utilizó la pajita, por lo que «no había evidencia de daño».

mba/jhe/abs/arm/mas