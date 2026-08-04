Singapur prevé multas millonarias contra Facebook y otras redes si favorecen ciberestafas

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Bangkok, 4 ago (EFE).- El Gobierno de Singapur presentó este martes un proyecto de ley que establece multas de casi 8 millones de dólares contra Facebook, Apple, Google y otras tecnológicas si se demuestra que favorecen las estafas digitales, un problema con millones de víctimas en todo el mundo, especialmente en el Sudeste Asiático.

El Ministerio de Interior de la próspera ciudad-Estado entregó este borrador ante el Parlamento -controlado por el Partido de Acción Popular (PAP), que gobierna de forma semiautocrática el país desde su independencia en 1965- para reforzar las medidas de la isla en la lucha contra las ciberestafas.

El texto establece una penalización máxima de 10 millones de dólares singapurenses (7,8 millones de dólares estadounidenses) a proveedores de servicios como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok, Google y Apple si se niegan a retirar ofertas fraudulentas o cuentas vinculadas a estos delitos.

Las autoridades, detalla la propuesta legislativa difundida por el Gobierno, avisarán a las tecnológicas cuando detecten mensajes o perfiles asociados a las ciberestafas antes de imponer las multas, al tiempo que las empresas podrán apelar una decisión sancionatoria ante el Ministerio de Interior.

A estas multas, también aplicables con la misma cantidad máxima a personas particulares, se sumarán 233.000 dólares por cada día en los que la falta no haya sido subsanada desde la emisión de la sentencia.

Singapur, que tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, aprobó en noviembre pasado una medida que permite castigar los delitos relacionados con estafas digitales con entre 6 y 24 latigazos, una sanción que la ciudad-Estado contempla para más de 30 faltas o crímenes.

Estos castigos están dirigidos a miembros de redes criminales, reclutadores de estafadores y quienes les ayudan, y mulas bancarias o que facilitan tarjetas SIM o credenciales de Singpass, el documento de identidad digital singapurense.

En los centros de estafa que proliferan desde hace años en el Sudeste Asiático sus trabajadores, en algunos casos en condiciones de semiesclavitud, defraudan millones de dólares a víctimas de todo el planeta bajo órdenes de mafias, la mayoría chinas pero también de otras partes del mundo, como Latinoamérica y España.

Solo en Asia-Pacífico, este tipo de delitos provocaron pérdidas anuales de entre 88.300 y 114.100 millones de dólares en 2025, una cifra que, incluso en su estimación más baja, supera el PIB de varios países de la región, alertó la semana pasada la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) desde Bangkok. EFE

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