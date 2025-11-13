Sinn Féin expulsa a correligionaria por supuestos vínculos con la ultraderecha en Irlanda

Dublín, 13 nov (EFE).- El partido izquierdista Sinn Féin informó este jueves de que ha expulsado a una correligionaria tras conocer que su pareja ha sido detenida por la Policía irlandesa (Garda) en una operación contra grupos extremistas de ultraderecha.

El sospechoso fue arrestado este miércoles por agentes de una unidad especial de la Garda que investiga delitos de terrorismo en cooperación con el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI), según confirmaron fuentes oficiales.

Durante esta operación, la Garda detuvo la pasada semana a dos individuos y después registró el domicilio de la pareja vinculada al Sinn Féin, que desembocó la víspera en ese arresto.

Los primeros detenidos comparecieron el pasado viernes ante un juzgado acusados de poseer explosivos y vídeos en los que un grupo «violento» de ultraderecha amenazaba con atacar mezquitas y centros de acogida de inmigrantes de este país.

El Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo IRA y líder de la oposición en Irlanda, explicó hoy en un comunicado que una «mujer miembro del partido» ha sido expulsada por «no haber notificado que su casa había sido registrada ni haber informado sobre la gravedad de la situación».

La formación nacionalista confirmó asimismo que la pareja de la expulsada ha sido arrestada por su vinculación con las actividades de «dos presuntos extremistas de ultraderecha».

El presidente honorario del Sinn Féin, Declan Kearney, elogió la «rápida actuación» de la Garda y aseguró el partido no permitirá que «se vea expuesto a ningún elemento de extrema derecha».

También recordó que la extrema derecha ha puesto a la formación en su punto de mira desde hace varios años a través de «amenazas de muerte, piquetes en casas y oficinas» de sus miembros y «otras acciones violentas recientes». EFE

