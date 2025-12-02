SIP denuncia «amenaza al pluralismo» en Costa Rica por la subasta de frecuencias de medios

Miami (EE.UU.), 2 dic (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes una «amenaza al pluralismo y la libertad de expresión» en Costa Rica por la polémica subasta de frecuencias de televisión y radio que ordenó el presidente, Rodrigo Chaves, lo que podría sacar del aire a dos tercios de las actuales emisoras.

La organización, con sede en Miami, indicó en un pronunciamiento que el proceso propuesto por el mandatario, «representa un riesgo directo para el pluralismo, la diversidad y el derecho a la libertad de expresión en el país», pues decenas de emisoras no pudieron presentar una oferta.

“El espectro radioeléctrico no es un bien comercial sujeto a la lógica de la puja más alta; es un recurso público esencial para la democracia. Un mecanismo que excluye a medios por razones económicas atenta contra la pluralidad y debilita el ecosistema informativo”, declaró el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

La polémica crece por la propuesta de Chaves, quien defendió la semana pasada la subasta, además de criticar a empresarios y a la Iglesia Católica por oponerse al proyecto, que él justifica para “democratizar” los recursos estatales y que las empresas paguen “lo justo” por su negocio.

Pero la Sala Constitucional costarricense suspendió el miércoles pasado el proceso mientras resuelve un amparo contra la subasta, al considerar que existe un «grave riesgo» de que dos tercios de las emisoras y canales que operan ahora las frecuencias salgan del aire.

Los medios han calificado el proceso como excesivamente caro, además de denunciar que establece condiciones técnicas que obligan a inversiones millonarias adicionales.

La SIP compartió que el presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Raúl Silesky, señaló que los altos costos definidos por el Gobierno están provocando que numerosas emisoras AM, FM y canales de televisión, algunas con más de 60 años de trayectoria, anuncien su salida.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, apuntó que «los estándares interamericanos son claros: las concesiones deben promover diversidad, no excluirla».

«Cuando el costo de participar en una subasta deja fuera a emisoras la libertad de expresión se ve comprometida. La democracia necesita todas las voces”, ahondó.

El organismo recordó que Costa Rica «ha sido históricamente un referente en materia de respeto a la libertad de expresión», pero una misión de la SIP verificó en enero pasado «un ambiente de creciente deterioro de la libertad de prensa». EFE

