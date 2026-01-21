Sira Rego presenta ante la ONU avances de España en materia de protección a la infancia

4 minutos

Ginebra, 21 ene (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, presentó este miércoles ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU los recientes avances institucionales en la protección de los menores, incluyendo en el entorno digital, donde, subrayó, las empresas que operan en el sector deben asumir mayores responsabilidades.

Rego destacó ante el comité que España está impulsando una ley orgánica para la protección de los menores de edad en los entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, con objetivos como reforzar los mecanismos de verificación de edad, de protección ante contenidos inadecuados y de prevención ante los riesgos de adicción, captación y otras amenazas.

«El objetivo es desplazar la carga de la protección desde las familias y los propios niños y niñas hacia quienes diseñan, gestionan y se benefician de los entornos digitales», destacó la ministra, quien encabezó en Ginebra una delegación española con representantes de diez departamentos ministeriales.

Rego añadió que desde la anterior comparecencia de España ante el comité en 2018 uno de los cambios más relevantes ha sido «abordar la violencia contra la infancia», teniendo en cuenta precisamente las recomendaciones emitidas por ese órgano de la ONU hace ocho años.

En este sentido mencionó la aprobación en 2021 de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que según la ministra supuso «una redefinición profunda de la responsabilidad pública» en esa materia y, según destacaron este miércoles miembros del comité de la ONU, ha sido pionera en Europa.

«Obliga a prevenir, detectar de forma temprana, coordinar administraciones y garantizar que niños y niñas dispongan de vías accesibles y seguras para denunciar vulneraciones de derechos», subrayó Rego.

Este avance legal significó «romper el silencio» que con demasiada frecuencia rodeaba muchas formas de violencia contra la infancia, señaló.

Rego destacó que actualmente se trabaja en ampliar el alcance de la LOPIVI con especial atención a la detección temprana de la violencia, el acompañamiento integral de las víctimas o la eliminación del límite de edad de 12 años, «que está restringiendo la plena aplicación de derechos».

La ministra de Juventud e Infancia subrayó que pese a los avances persisten «desafíos importantes» en lo que respecta a pobreza infantil, desigualdades territoriales, formas de violencia, salud mental y protección en los entornos digitales «cada vez más complejos».

«Pero sí podemos afirmar que la dirección política está definida, que los instrumentos están en marcha y que el compromiso del Estado español con la convención es firme e inquebrantable», concluyó.

En el turno de preguntas, algunos de los miembros del comité de Naciones Unidas pidieron más información sobre algunas cuestiones relacionadas con la protección a la infancia en España, o manifestaron preocupación por determinados aspectos.

En ese sentido, el experto suizo Philip Jaffe, vicepresidente del comité, recordó que España «tiene uno de los mayores índices de pobreza infantil» y «las cifras son alarmantes en particular con familias con muchos hijos, monoparentales y romaníes», por lo que preguntó a la delegación española qué medidas se prevén para hacer frente al problema.

El zambiano Cephas Lumina, relator y también vicepresidente, manifestó su inquietud por los casos de corrupción denunciados en España con adquisiciones públicas, como la compra de mascarillas durante la pandemia.

Subrayó que el impacto económico de esta corrupción puede «socavar los derechos de la infancia» y preguntó a la delegación qué tipo de reformas se han emprendido para luchar contra esta lacra.

El comité de expertos vela por el cumplimiento en todo el mundo de la Convención de los Derechos del Niño, uno de los acuerdos más universalmente aceptados y que España ratificó en 1990, un año después de su creación.

España se somete al examen del comité por séptima vez, y los expertos que los componen publicarán un nuevo informe con recomendaciones para las autoridades españolas en el plazo de unas dos semanas. EFE

abc/jlp