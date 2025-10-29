Siria atribuye la muerte de dos soldados a un ataque de los kurdos, que se desvinculan

Beirut, 29 oct (EFE).- La autoridades centrales sirias acusaron este miércoles a la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) de matar a dos de sus soldados con el lanzamiento de un proyectil, un extremo desmentido por la coalición en medio de las negociaciones entre las partes.

Según la versión ofrecida por el Ministerio de Defensa a la agencia oficial de noticias SANA, las FSD lanzaron un proyectil teledirigido contra una posición del Ejército sirio en las inmediaciones de la presa de Tishrin, en el noroeste del país.

El presunto ataque causó la muerte de dos soldados e hirió de gravedad a un tercero, de acuerdo con el departamento gubernamental.

Sin embargo, los kurdosirios negaron haber llevado a cabo una acción contra la zona y aseguraron en un comunicado que «el incidente fue causado por explosiones de minas en las inmediaciones de la posición militar del Gobierno sirio».

«Reafirmamos nuestro compromiso con el principio de desescalada y de mantenimiento de la estabilidad en las líneas de frente, así como con continuar nuestros esfuerzos nacionales para confrontar las amenazas que ponen en peligro la seguridad de los residentes de todas las comunidades», defendieron las FSD.

El incidente se produce apenas tres semanas después de que las partes protagonizaran una serie de enfrentamientos con víctimas en ambos bandos en los barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsoud y Ashrafieh, en la ciudad también noroccidental de Alepo.

El nuevo Gobierno y los kurdosirios firmaron el pasado marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses y recientemente se volvieron a renovar los esfuerzos por negociar. EFE

