Siria condena la visita de Netanyahu al territorio ocupado por Israel en el sur del país

El Cairo, 19 nov (EFE).- Siria condenó en “los términos más enérgicos” la visita realizada este miércoles por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores y otros funcionarios israelíes al sur del país y la calificó como una grave violación de su soberanía e integridad territorial.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores y Expatriados de Siria afirmó que la visita constituye un intento de imponer la ocupación de Israel sobre la llamada zona de amortiguación, el territorio que el Ejército de Israel ocupa en el sur de Siria, que «contraviene las resoluciones del Consejo de Seguridad» y forma parte de las «políticas de ocupación de Israel para afianzar su agresión y mantener la violación del territorio sirio».

El organismo insistió en que Damasco “exige firmemente” que Israel retire sus fuerzas del territorio sirio y aseguró que todas las medidas adoptadas por la ocupación en el sur del país son “nulas y carecen de efecto jurídico conforme al derecho internacional”.

Siria instó, además, a la comunidad internacional a «asumir sus responsabilidades, disuadir las prácticas de ocupación y obligar a Israel a retirarse completamente del sur del país y a retornar al Acuerdo de Separación de 1974».

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores de Jordania condenó la entrada de Netanyahu y de otros funcionarios israelíes a territorio sirio, la cual consideró una «flagrante violación de la soberanía e integridad territorial de Siria» y una «escalada inaceptable y peligrosamente provocativa».

El Ejército israelí continúa desplegado en la que denomina «zona de amortiguación» en el lado sirio de los Altos del Golán (Israel ya ocupa una parte de ellos desde 1967, que se anexionó en 1981), después de que Netanyahu confirmase que las tropas permanecerán allí durante «un período de tiempo indefinido».

Tras la caída hace casi un año del régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, el Ejército israelí tomó además el control de la parte siria del Monte Hermón, dentro de la zona desmilitarizada del sur del país, un movimiento que fue criticado por parte de la comunidad internacional, que lo consideró una violación del acuerdo territorial entre Israel y Siria firmado en 1974. EFE

