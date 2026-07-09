Siria considera un «paso histórico» su restitución en la OPAQ tras cinco años

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Damasco, 9 jul (EFE).- El ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, consideró este jueves como un «paso histórico» la restitución todos los derechos de su país en el seno de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) tras 5 años de participación limitada por el uso de armas químicas por parte del anterior régimen que encabezó Bachar al Asad.

«En un paso histórico que refleja la recuperación de la posición internacional de Siria, la República Árabe Siria fue hoy reintegrada, con un consenso sin precedentes de los Estados miembros, a todos sus derechos y privilegios dentro de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas», publicó Al Shaibani en su cuenta oficial de X.

En su escueto mensaje, el jefe de la diplomacia siria extendió su agradecimiento a la misión del país en La Haya y a todos los miembros de la OPAQ por su apoyo, especialmente a Catar «por su papel fundamental, sus valiosos esfuerzos y su continuo apoyo para lograr este hito».

Este mensaje llega después de que el Consejo Ejecutivo de la OPAQ, encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre las Armas Químicas, adoptara por consenso la decisión de restituir el país plenamente una vez constatado un progreso suficiente por parte de Damasco.

Siria había perdido parte de sus derechos en la organización en abril de 2021, tras una votación de los países miembros cuando se comprobó que Al Asad no declaró todo su programa químico y había usado este tipo de armamento durante la guerra civil, en violación del tratado internacional que prohíbe desarrollar, almacenar y usar estas armas.

La OPAQ señaló que la situación cambió tras la caída del régimen de Asad a finales de 2024 y que las nuevas autoridades sirias han reconocido los mandatos del organismo y están cooperando con sus inspectores para localizar, verificar y destruir el arsenal químico aún existente.

Entre los avances destacados por el Consejo están la modificación de la declaración oficial de Siria sobre su programa de armas químicas, la preparación de acuerdos para inspeccionar instalaciones, la autorización de tareas de verificación y los primeros pasos para destruir restos identificados del arsenal. EFE

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