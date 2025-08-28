The Swiss voice in the world since 1935

Siria debe priorizar la verdad y justicia para más de 100.000 desaparecidos, urge AI

El Cairo, 29 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) instó este viernes a las autoridades de Siria a demostrar un compromiso firme con «la verdad, la justicia y la reparación» para las más de 100.000 personas desaparecidas entre 2011 y 2024 durante el régimen de Bachar al Asad.

AI hizo esta reclamación en un informe publicado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, nueve meses después de la caída del régimen de Al Asad, el 8 de diciembre de 2024.

El informe, titulado «La verdad aún enterrada: La lucha por la justicia de las familias de las personas desaparecidas en Siria», documenta el sufrimiento de familias que, tras el colapso del gobierno, acudieron a centros de detención, prisiones, morgues y fosas comunes en busca de respuestas, enfrentándose a la pérdida de pruebas y la impunidad de presuntos responsables.

Basado en entrevistas con 21 familiares, supervivientes y representantes de asociaciones de víctimas entre mayo y junio de 2025, el texto detalla la «angustia» de quienes, tras años de incertidumbre, siguen sin saber el destino de sus seres queridos.

«Las familias de las personas desaparecidas en Siria han soportado más de una década de sufrimiento e incertidumbre inimaginables. Si bien la caída del gobierno anterior ofreció un atisbo de esperanza, el temor a que los presuntos responsables queden impunes y a que la búsqueda de las personas desaparecidas no sea exhaustiva e inclusiva está contribuyendo a una nueva ola de traumas», afirmó la directora regional adjunta para Oriente Medio y Norte de África de AI, Kristine Beckerle.

Asimismo, advirtió de que la falta de una búsqueda inclusiva y la impunidad generan nuevos traumas, subrayando que “la verdad, la justicia y la reparación deben ser una prioridad estatal urgente”.

El establecimiento del Consejo Nacional de Desapariciones (CND) marcó un avance, con un plan de seis etapas que incluye una base de datos nacional, recolección de ADN y cooperación internacional para fortalecer la capacidad forense, para lo que Amnistía urgió dotar de recursos e independencia.

El Gobierno sirio también creó la Comisión Nacional para la Justicia Transicional (CNJT) con el objetivo de «esclarecer la verdad sobre las graves violaciones cometidas por el régimen anterior, exigir responsabilidades (…) e indemnizar a las víctimas y consolidar los principios de no repetición y reconciliación nacional».

Para ello, AI reclamó la ampliación del mandato de la CNJT «más allá de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno anterior para incluir los crímenes de derecho internacional cometidos por grupos armados».

Las demandas incluyen verdad, rendición de cuentas, reparaciones integrales (económicas, psicosociales y sanitarias) y garantías de no repetición.

Wasel Hamideh, cuyo hermano resulta desaparecido, afirmó: “Exigimos justicia para todas las víctimas, sin importar quién las perpetró, para garantizar un país gobernado por el Estado de derecho”, agregó Beckerle. EFE

