The Swiss voice in the world since 1935

Siria denuncia nuevos ataques israelíes contra el centro y noroeste de su territorio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Beirut, 9 sep (EFE).- Siria denunció este martes una serie de nuevos bombardeos israelíes contra varios objetivos en las provincias de Homs, en el centro del país, y Latakia, en el noroeste, sin que se haya informado de víctimas en ninguno de ellos.

El Ministerio de Exteriores sirio condenó en un comunicado «la agresión aérea lanzada por las fuerzas de la ocupación israelí, que alcanzaron diversos emplazamientos en las provincias de Homs y Latakia, en una violación flagrante de las leyes internacionales y los fundamentos de la carta de Naciones Unidas».

El departamento gubernamental no ofreció detalles sobre los objetivos de la acción, que tuvo lugar anoche, pero el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró en un comunicado que estuvo dirigida contra instalaciones militares.

Según su versión, al menos un bombardeo alcanzó una posición de las Fuerzas Áreas sirias al sureste de la ciudad de Homs, capital de la provincia homónima, mientras que otros dos impactaron en unas barracas militares en el área de Sqoubin, en Latakia.

Hace dos semanas, Israel mató a seis soldados sirios en uno de varios ataques perpetrados a lo largo de dos días cerca de la localidad de Al Kiswah, a las afueras de Damasco, donde el Ejército trataba de desactivar sistemas de espionaje descubiertos en la zona, de acuerdo con las autoridades del país árabe.

Los bombardeos israelíes son relativamente comunes, con 86 contabilizados por el Observatorio en lo que va de año.

Tras la caída del régimen de Bachar al Asad el pasado diciembre, Israel también envió tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, donde todavía mantiene algunas posiciones que considera esenciales para su seguridad y para la «defensa» de la minoría drusa siria. EFE

njd/rsm/jac

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR