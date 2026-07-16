Siria detiene a un excoronel especialista en armas químicas durante el gobierno de Asad

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Siria anunció este miércoles la detención de un exoficial, especialista en armas químicas, a quien acusa de haber supervisado la fabricación de bombas de gas sarín utilizadas contra civiles bajo el derrocado presidente Bashar al Asad.

Desde su llegada al poder en 2024, las autoridades islamistas han arrestado a antiguos altos cargos y han comenzado a juzgarlos por crímenes cometidos durante los 13 años de guerra civil.

En un comunicado el Ministerio del Interior anunció haber «detenido al coronel Ahmad Habib Ali, especialista en armas químicas».

«Ocupó el cargo de director del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas y fue responsable de los almacenes de gas sarín y de la producción química dentro de la unidad (417)», cerca de Damasco, afirma.

Es «uno de los oficiales que supervisaron la fabricación de unas veinte bombas cargadas con gas sarín, cada una con un peso de 250 kilogramos, que fueron utilizadas en ataques contra ciudades y pueblos sirios en 2013 y 2017», asegura el ministerio.

Durante este período se ha acusado a las fuerzas de Al Asad de llevar a cabo varios ataques con armas químicas. Uno perpetrado en Guta oriental, en las afueras de Damasco, el 21 de agosto de 2013 causó 1.429 muertos, según Estados Unidos y varias organizaciones de derechos humanos.

Posteriormente, bajo la amenaza de ataques aéreos de Estados Unidos y por presión de Rusia, Siria se unió a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y aceptó revelar y entregar sus existencias de productos tóxicos para que fueran destruidos.

Entre 2014 y 2017, expertos de la OPAQ y de la ONU afirmaron que el régimen de Asad llevó a cabo cuatro ataques con gas sarín, un agente neurotóxico, y con gas cloro contra localidades controladas por facciones de la oposición en el norte y noroeste del país.

La detención del excoronel se produjo menos de una semana después de que la OPAQ anunciara haber restaurado el derecho de voto de Siria, que le fue retirado en 2021 tras constatar el uso de sarín y cloro.

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