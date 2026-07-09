Siria detiene la célula responsable de los atentados en Damasco durante visita de Macron

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Damasco, 9 jul (EFE).- El ministro del Interior de Siria, Anas Khattab, anunció este jueves la detención de la célula responsable de los atentados ocurridos hace dos días en el centro de Damasco, que dejaron un muerto y 36 heridos y que coincidieron con la visita al país del presidente francés, Emmanuel Macron.

En un mensaje publicado en la red social X y reproducido por la agencia oficial de noticias siria SANA, Khattab afirmó que, una vez concluyan las investigaciones, las autoridades harán pública la identidad de los integrantes de la célula, las funciones que desempeñaban y todas sus conexiones.

Las explosiones se produjeron el pasado martes en las inmediaciones del Ministerio de Turismo, durante la visita oficial a Siria del presidente francés, Emmanuel Macron, el primer jefe de Estado europeo en viajar al país desde la caída de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

Según el Ministerio del Interior, unidades especializadas de las Fuerzas de Seguridad Interna localizaron dos artefactos explosivos durante operaciones de campo y comenzaron los preparativos para desactivarlos, pero ambos detonaron antes de que pudiera iniciarse la operación.

El Ministerio de Salud informó este miércoles de que el balance definitivo asciende a un fallecido y 36 heridos, de los que 31 sufrieron lesiones leves y recibieron el alta tras ser atendidos, mientras que otros cinco permanecen hospitalizados en condición estable.

Cuatro de los heridos requirieron cirugía y uno de ellos se encontraba en estado crítico, según el director de Salud de Damasco, Wael Daghmash.

Tras las explosiones, las fuerzas de seguridad establecieron un cordón de seguridad en la zona e iniciaron labores de inspección.

El Ministerio del Interior aseguró también que el lugar de las detonaciones se encontraba fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia de Macron y que el incidente no representó ninguna amenaza directa para el mandatario francés ni alteró el desarrollo de su visita oficial.

Los atentados se producen pocas semanas después del inicio en el Palacio de Justicia de Damasco de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Bachar al Asad, acusados de asesinato y de la represión violenta de las protestas populares de 2011 que desencadenaron el prolongado conflicto sirio. EFE

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