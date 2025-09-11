Siria dice haber desmantelado una célula de Hizbulá, que niega presencia en ese país

2 minutos

Beirut, 11 sep (EFE).- Las autoridades sirias anunciaron este jueves el desmantelamiento a las afueras de Damasco de una célula «terrorista» supuestamente afiliada al grupo chií libanés Hizbulá, que por su parte ha negado tener presencia en ese país, donde sí estaba durante el mandato del derrocado Bachar al Asad.

«Unidades especializadas, en cooperación con el Servicio General de Inteligencia, pudieron arrestar a una célula terrorista afiliada a la milicia Hizbulá, que estaba operando en las localidades de Saasaa y Kanaker», dijo el comandante de las Fuerzas de Seguridad Interna en la provincia de Rif Damasco, Ahmed al Dalati.

Según un comunicado del general sirio, las fuerzas de seguridad también se incautaron de varias lanzaderas de cohetes, casi una veintena de proyectiles tipo ‘Grad’ y otros antitanque, armas individuales y una «gran cantidad» de munición que estaban en posesión de los detenidos.

Las investigaciones iniciales apuntan a que el grupo había recibido entrenamiento en el Líbano y a que estaba planeando llevar a cabo operaciones que amenazaban la seguridad y estabilidad de Siria, explicó el alto mando.

Al Dalati no precisó cuántos integrantes tenía la célula, pero el Ministerio de Interior de Siria publicó en su cuenta de X las fotografías de cinco hombres diferentes arrestados durante la redada e informó de que serán puestos a disposición judicial mientras continúan las pesquisas.

Sin embargo, la oficina de comunicación de Hizbulá rechazó «categóricamente» en otra nota que los detenidos tengan vinculación con el movimiento político y armado libanés.

«Reiteramos que, como fue declarado previamente, Hizbulá no tiene presencia ni desarrolla ninguna actividad en territorio sirio y que está totalmente comprometido con la estabilidad y seguridad de sus gentes», agrega la nota.

La formación chií sí estuvo presente en Siria al menos hasta la caída de Al Asad el pasado diciembre, pues era un importante aliado de su régimen y también utilizaba su territorio como punto de tránsito clave para recibir armamento enviado por Irán.

Algunos expertos estiman que Hizbulá mantuvo a unos 5.000 combatientes en el país vecino durante su guerra civil. EFE

njd/rsm/rf