Siria dice que toma nota «seriamente» de las violaciones detectadas por comisión de la ONU

Beirut, 14 ago (EFE).- El ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani, aseguró este jueves que ha tomado nota «seriamente» de las violaciones detectadas por la Comisión de Investigación de la ONU en su informe sobre el estallido de violencia ocurrido el pasado marzo en la costa mediterránea del país.

«Tomamos nota seriamente de las supuestas violaciones cometidas durante ese periodo reflejado en vuestro informe, que parecen estar en consonancia con las conclusiones resumidas en el estudio de la Comisión Nacional Independiente», indicó en una carta dirigida al presidente de la comisión, Paulo Sérgio Pinheiro.

«Estas alegaciones continúan bajo investigación formal y una serie de individuos han sido detenidos como resultado. Esta adaptación destaca la importancia de nuestros esfuerzos para construir institucionales nacionales creíbles que ganen primero la confianza pública», agregó el jefe de la diplomacia.

Hace cinco meses, grupos vinculados a las antiguas fuerzas del derrocado presidente Bachar al Asad lanzaron ataques contra las nuevas tropas gubernamentales, lo que derivó en una campaña de respuesta que se cebó principalmente con la minoría alauita, a la que pertenecía el anterior régimen.

El equipo comisionado por Naciones Unidas publicó este jueves un informe sobre los hechos, en el que confirmó una serie de asesinatos, torturas, quemas de viviendas o saqueos, y en el que consideró que algunos de estos actos «probablemente equivalen a crímenes de guerra».

En su misiva a Pinheiro, el ministro de Exteriores aplaudió que la comisión no encontrara pruebas de que las violaciones fueran cometidas bajo orden gubernamental, sino que por el contrario las autoridades habían ordenado a sus fuerzas trabajar para contener la violencia.

El mes pasado, una comisión nacional independiente confirmó la muerte de 1.426 personas en la escalada de marzo, la mayoría de ellas en asesinatos cometidos al margen de las operaciones militares ordenadas, y vio indicios de que algunos implicados ignoraron órdenes militares.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, consideró en su cuenta de X que el informe publicado este jueves supone un paso «serio» hacia el establecimiento de parámetros «definibles» para la responsabilidad y transparencia del nuevo Gobierno sirio. EFE

