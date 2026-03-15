Siria el toma control de una base en el noreste tras la retirada de la coalición anti Estado Islámico

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Siria afirmó el sábado que su ejército tomó el control de una base militar en el noreste del país luego de que las fuerzas de una coalición contra el Estado Islámico liderada por Estados Unidos se retiraran del lugar.

En los meses recientes, el nuevo gobierno islamista de Siria amplió su control hasta partes del noreste del país, controladas antes por las fuerzas de una alianza entre Estados Unidos y los kurdos.

También adhirió formalmente a la coalición, cuando las fuerzas estadounidenses abandonaron varias bases en el país.

El ejército sirio «tomó la base Rmeilan en la provincia de Hasakeh luego de la salida de las fuerzas de la coalición internacional», dijo un funcionario del ministerio de Defensa citado por la televisión estatal.

En meses recientes, las fuerzas estadounidenses se han retirado de la base Al-Tanf, en el sureste, y Shadadi, en el noreste, y empezaron a salir de la base Qasrak, también situada en la provincia de Hasakeh.

Los kurdos sirios perdieron varias partes del territorio ante las fuerzas gubernamentales a comienzos del año pasado tras enfrentamientos entre ambas partes, que luego llegaron a un acuerdo para la gradual integración de los militares kurdos y las instituciones civiles al Estado sirio.

Esta semana, Siria nombró al alto militar kurdo Sipan Hamo como asistente regional del ministerio de Defensa, según el acuerdo de integración entre ambas partes.

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