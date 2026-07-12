Siria inaugura su primera sesión del Parlamento desde el derrocamiento de Al Asad

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Damasco, 12 jul (EFE).- El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, instó este domingo a la recién formada Asamblea Popular (Parlamento) del país a convertirse en la «voz del pueblo», durante la primera sesión de la legislatura de transición celebrada en Damasco desde el derrocamiento de Bachar al Asad, a finales de 2024.

«Pido a Dios que proteja a Siria y a su pueblo, y que haga de este consejo una plataforma de sabiduría, un apoyo para el Estado y una voz para el pueblo», declaró Al Sharaa ante los 210 miembros reunidos para la sesión inaugural de la Cámara, que tuvo lugar hoy tras un aplazamiento de casi una semana por la visita del presidente francés, Emmanuel Macron.

El presidente afirmó que reconstruir la economía, mejorar los servicios públicos y crear un entorno favorable a la inversión son «una responsabilidad nacional compartida por todas las instituciones estatales, en primer lugar, por la Asamblea Popular».

Hizo un llamamiento a los legisladores para que encarnen «el espíritu de un solo equipo» y hagan del «servicio al pueblo el objetivo de cada política y la construcción del Estado el criterio de cada decisión».

«Siria escribe hoy un nuevo capítulo que refleja su civilización, sus valores y su patrimonio; juntos, demos forma a un nuevo capítulo en la construcción de la Siria moderna», dijo, y calificó el momento de superación de «años de tiranía, guerra y destrucción».

El jefe del Comité Superior que supervisa la formación de la Asamblea, Mohamed Taha al Ahmad, inauguró la sesión y tomó juramento a los miembros.

Consideró la sesión de «histórica» y afirmó que representaban «la sangre de los mártires», en un momento en que Siria declaraba al mundo que se había «despojado del polvo de la guerra».

Por su parte, Osama al Assaf, el miembro de más edad de la Cámara, presidió la apertura y dio paso a las candidaturas para la presidencia de la Asamblea, el primer paso para la elección, mediante votación secreta, de un presidente, dos vicepresidentes y un secretario.

La Cámara, con 210 escaños, está compuesta por 140 miembros elegidos en 2025 y 70 designados mediante el decreto presidencial 143 de 2026.

Ejercerá la potestad legislativa, incluyendo la aprobación de leyes, la ratificación de tratados y la aprobación del presupuesto, hasta la adopción de una constitución permanente, por un período de 30 meses, renovable.

No obstante, los escaños para la provincia de Al Sueida no han sido cubiertos dado que las autoridades locales rechazan formar parte de la Cámara y se niegan a reconocer a las autoridades de transición en medio de las tensiones con Damasco tras la violencia sectaria ocurrida en la provincia a principios de este año.EFE

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