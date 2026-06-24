Siria inicia el juicio contra un primo de Bachar al Asad por crímenes y narcotráfico

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Damasco, 24 jun (EFE).- Un tribunal penal sirio acogió este miércoles la primera sesión del juicio contra Wasim al Asad, primo del derrocado presidente Bachar al Asad, acusado de múltiples delitos contra la población siria durante el mandato del antiguo régimen, informó la agencia oficial de noticias siria SANA.

El Ministerio del Interior sirio detuvo a Wasim en junio de 2025 en el área de Talkalaj, zona rural de Homs, tras una operación de seguridad de seis meses llevada a cabo en colaboración con el Servicio General de Inteligencia, que definió al detenido como «uno de los narcotraficantes más destacados» del país, según este medio estatal.

El portavoz del departamento del Interior, Nour al Din al Baba, afirmó que los delitos de Wasim habrían generado «cientos de millones de dólares, principalmente a través del tráfico de drogas, la extorsión a ciudadanos sirios y la venta de información sobre detenidos».

Los fondos congelados en el extranjero en virtud de las sanciones internacionales serán reclamados a través de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior, agregó SANA.

Esta audiencia se celebra un día después de que el mismo tribunal acogiera su cuarta sesión en el caso contra Atef Najib, una de las figuras más destacadas del régimen depuesto, que también está implicado presuntamente en crímenes cometidos contra el pueblo sirio.

Las autoridades sirias afirman que han detenido a cerca de 3.700 antiguos militares y partidarios del régimen de Al Asad, y que la Dirección de Lucha contra el Terrorismo tiene bajo custodia a otros 5.989 detenidos vinculados al antiguo régimen.

El Ministerio de Justicia ha creado salas judiciales especializadas para los casos de justicia de transición en toda Siria y está preparando reformas más amplias, entre ellas un registro nacional unificado de violaciones bajo supervisión judicial.

El ministro de Justicia, Mazhar al Wais, afirmó que el juicio «no es más que una etapa en un proceso nacional integrado y exhaustivo», y añadió que el Estado está actuando «con determinación y responsabilidad» para satisfacer las aspiraciones de justicia de los sirios.

«Nuestro compromiso es que la justicia siga siendo un enfoque constante», aseveró el ministro, de acuerdo con SANA. EFE

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