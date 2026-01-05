Siria reanuda negociaciones con Israel en París para abordar retirada de fuerzas israelíes

El Cairo, 5 ene (EFE).- Siria confirmó este lunes que una delegación encabezada por el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, participa hoy en París en una nueva ronda de negociaciones con la parte israelí, mediada por Estados Unidos, para abordar la retirada de las fuerzas israelíes de posiciones ocupadas en el país árabe, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

La agencia estatal, citando a una fuente gubernamental, aseguró que «la reanudación de estas negociaciones reafirma el compromiso inquebrantable de Siria de restaurar sus derechos nacionales innegociables».

Asimismo, la fuente señaló que las conversaciones, en las que también participa el jefe de la Inteligencia siria, Husein al Salama, se centran principalmente en reactivar el Acuerdo de Separación de 1974″, que garantiza «la retirada de las fuerzas israelíes a sus posiciones anteriores al 8 de diciembre de 2014».

El Acuerdo de Separación de 1974 es un tratado entre Israel y Siria firmado tras la Guerra de Yom Kipur, y que estableció una zona desmilitarizada de unos 80 kilómetros en los Altos del Golán y creó la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS)

La fuente explicó que el objetivo de este proceso es alcanzar «un acuerdo de seguridad equitativo que priorice la plena soberanía siria y garantice la prevención de cualquier forma de injerencia en los asuntos internos sirios».

Delegaciones de ambos países se encuentran este lunes en la capital francesa para la quinta ronda de conversaciones, la primera reunión de este tipo en casi dos meses, que coincide con el encuentro del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, la semana pasada en Washington.

Trump expresó en varias ocasiones la necesidad que Israel «mantenga un diálogo sólido y sincero con Siria y que no ocurra nada que interfiera en la evolución» del país árabe «hacia un Estado próspero».

Tras la renuncia del ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, quien dirigió las rondas anteriores, Netanyahu designó al embajador de Israel en Estados Unidos, Yehiel Leiter, al frente del equipo israelí, junto con su secretario militar, el mayor general Roman Gofman, y el asesor interino de seguridad nacional, Gil Reich, según informó Axios.

El Ejército israelí continúa desplegado en la que denomina «zona de amortiguación» en el lado sirio de los Altos del Golán (Israel ya ocupa una parte de ellos desde 1967, que se anexionó en 1981), después de que Netanyahu confirmase que las tropas permanecerán allí durante «un período de tiempo indefinido».

Tras la caída hace casi un año del régimen de Bachar al Asad el 8 de diciembre de 2024, el Ejército israelí tomó además el control de la parte siria del Monte Hermón, dentro de la zona desmilitarizada del sur del país, un movimiento que fue criticado por parte de la comunidad internacional, que lo consideró una violación del acuerdo territorial entre Israel y Siria firmado en 1974. EFE

