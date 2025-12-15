Siria y la coalición lanzan una operación contra «células durmientes» tras un ataque a soldados de EEUU

Las fuerzas sirias y una coalición liderada por Estados Unidos lanzaron el domingo una operación contra las células durmientes del grupo Estado Islámico, informó un funcionario del Ministerio del Interior sirio, un día después de un ataque mortal contra tropas estadounidenses en el país.

El hombre que mató el sábado a tres estadounidenses en Siria formaba parte de las fuerzas de seguridad e iba a ser dado de baja el domingo porque las autoridades sospechaban que tenía «ideas islamistas extremistas», informó el domingo un portavoz del Ministerio del Interior.

El gobierno sirio describió el sábado el hecho como un «ataque terrorista», mientras que Washington señaló que fue perpetrado por un militante del grupo Estado Islámico (EI) que posteriormente fue abatido.

Dos soldados y un civil estadounidenses murieron el sábado en la región desértica de Palmira durante una misión, según el Pentágono.

El funcionario del ministerio, que pidió el anonimato, dijo a la AFP que un operativo de seguridad en todo el desierto sirio estaba rastreando «células durmientes de Daesh, en cooperación con la coalición internacional liderada por Estados Unidos», usando el acrónimo árabe del grupo EI.

El funcionario afirmó que hasta ahora han detenido tres personas por su presunta implicación en el ataque del sábado.

El presidente sirio Ahmed al Sharaa envió el domingo un mensaje de condolencias a su homólogo estadounidense Donald Trump, expresando la «solidaridad de su país con las familias de las víctimas».

Las autoridades sirias sospechaban que el autor del ataque tenía «ideas islamistas extremistas» y habían resuelto «despedirlo» este domingo, declaró a la televisión estatal el portavoz del Ministerio del Interior, Nouredin al Baba.

El autor del ataque, que fue abatido, «era miembro de las fuerzas de la Seguridad General dependientes del Ministerio del Interior desde hacía más de diez meses y había estado destinado en varias ciudades antes de ser trasladado a Palmira», indicó una fuente de seguridad.

«Once miembros de las fuerzas de la Seguridad General fueron detenidos y llevados a interrogatorio tras el ataque», añadió.

Washington afirmó que los estadounidenses murieron tras una «emboscada de un francotirador» del grupo yihadista EI, que en el pasado controló la región de Palmira durante la Guerra Civil Siria y que fue derrotado. Sin embargo, todavía hay combatientes del grupo presentes en el vasto desierto sirio.

Otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos en este ataque, indicó el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró desde la Casa Blanca que «tomará represalias» contra los responsables.

Es la primera vez que se informa de un hecho de este tipo en Siria desde la llegada al poder, hace un año, de una coalición islamista que se ha acercado a Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, condenó el ataque «terrorista» en una publicación en X.

