Siria y los kurdos alcanzan un alto el fuego en Alepo tras el recrudecimiento de los combates

El ejército de Siria y las kurdas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) acordaron un alto el fuego en la ciudad norteña de Alepo, tras las tensiones entre los dos bandos que dejaron dos muertos la víspera, informó la prensa estatal.

Al menos un miembro de las fuerzas de seguridad sirias y un civil murieron el lunes en bombardeos atribuidos a las milicias kurdas en Alepo, según la televisión estatal.

La agencia noticiosa estatal SANA indicó horas después que los dos bandos acordaron cesar las hostilidades en los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafieh, de mayoría kurda.

Las tensiones han aumentado entre el gobierno sirio y la administración semiautónoma kurda en el norte y noreste de Siria.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) dijo separadamente que las fuerzas gubernamentales usaron drones explosivos en los dos barrios kurdos.

El OSDH indicó que las comunicaciones en los dos distritos fueron cortadas y que fueron rodeados por soldados.

Desde la caída del exlíder Bashar al Asad en diciembre pasado, Alepo ha estado administrada por las nuevas autoridades islamistas de Siria.

Pero los dos barrios permanecen ligados a las FDS, el ejército de facto de la administración kurda.

Citando una fuente de seguridad, el Canal de Noticias Sirias reportó que «un miembro de las fuerzas locales de seguridad murió y otros tres resultaron heridos en un ataque de las FDS cerca del distrito de Sheij Maqsud en Alepo».

También reportó que un civil murió en el bombardeo kurdo.

Agregó que «decenas de familias» huyeron de Sheij Maqsud y Ashrafieh por los ataques de las FDS con ametralladoras y morteros en la zona.

La agencia noticiosa siria SANA acotó que varios civiles resultaron heridos y fueron llevados al hospital.

Las FDS negaron haber atacado a las fuerzas gubernamentales de seguridad y acusaron a facciones progobierno de asediar los barrios kurdos en Alepo e intentar avanzar «con tanques».

