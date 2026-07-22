Sirski reivindica su labor al frente del Ejército ucraniano tras cese por Zelenski

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Kiev, 22 jul (EFE).- El hasta ahora jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, reaccionó este miércoles a la decisión del presidente, Volodímir Zelenski, de cesarle de su puesto reivindicando su trabajo al frente de las Fuerzas Armadas y ofreciéndose a seguir trabajando desde otro cargo en la estructura militar del país.

«Entrego a mi sucesor un Ejército que no sólo defiende y está también a la ofensiva», dijo el general, que agregó que durante este año las fuerzas ucranianas han recuperado 700 kilómetros cuadrados de territorio después de unos dos años sin avances conteniendo la ofensiva rusa.

El hasta ahora jefe del Ejército ucraniano hizo mención además a algunas de las operaciones clave para Ucrania que dirigió en la guerra, antes de asumir el cargo, como la que llevó en el primer año de la invasión a expulsar a las fuerzas rusas de los alrededores de Kiev y de parte de la región nororiental de Járkov.

Zelenski anunció anoche la destitución de Sirski y nombró como reemplazo al frente del Ejército al general Mijailo Drapati, un militar más joven considerado un modernizador de las estructuras del Ejército.

La ola de críticas contra el general Sirski que ha llevado a su sustitución empezó la semana pasada, al prescindir Zelenski del hasta entonces ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, que atribuyó su salida del cargo a un conflicto con el jefe del Ejército y acusó al general de autoritarismo y de no haberse adaptado a la nueva realidad de la guerra impuesta por el protagonismo de los drones.

Sirski se defendió de estas críticas recordando que bajo su mando las Fuerzas Armadas han logrado el nivel de tecnologización actual, y reprochó a Fédorov de forma indirecta una visión poco realista de la guerra. EFE

mg/cph/pcc