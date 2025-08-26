The Swiss voice in the world since 1935

Sismo de 3 grados de magnitud registrado en el archipiélago luso de Azores

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 26 ago (EFE).- Un sismo de 3 grados Richter fue registrado en la madrugada de este martes en la isla de Faial, en Azores, informó el Centro de Información y Vigilancia Sismovolgánica del archipiélago portugués (Civisa).

La entidad precisó en un comunicado que el temblor tuvo lugar a las 2:14 hora local (misma hora GMT), con epicentro a cerca de 24 kilómetros del suroeste de la isla.

Según la misma fuente, el sismo fue sentido con intensidad máxima III en la escala de Mercalli Modificada (que va del 1 al 12), en la localidad de Angústias, en el municipio de Horta. EFE

cch/ess

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR