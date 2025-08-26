Sismo de 3 grados de magnitud registrado en el archipiélago luso de Azores
Lisboa, 26 ago (EFE).- Un sismo de 3 grados Richter fue registrado en la madrugada de este martes en la isla de Faial, en Azores, informó el Centro de Información y Vigilancia Sismovolgánica del archipiélago portugués (Civisa).
La entidad precisó en un comunicado que el temblor tuvo lugar a las 2:14 hora local (misma hora GMT), con epicentro a cerca de 24 kilómetros del suroeste de la isla.
Según la misma fuente, el sismo fue sentido con intensidad máxima III en la escala de Mercalli Modificada (que va del 1 al 12), en la localidad de Angústias, en el municipio de Horta. EFE
