Sismo de magnitud 3,3 en provincia amazónica de Ecuador se suma a otros seis frente al mar

Quito, 14 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 3,3 se registró este domingo en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, en la zona Amazónica del país, que se suma a otros seis reportados desde el sábado frente a las costas de la provincia de Manabí.

Según el Instituto Geofísico, el sismo en la Amazonía ocurrió a las 08:31 hora local (13:31 GMT) a 2,96 grados de latitud sur y a 78,02 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 60 kilómetros y a 58,25 kilómetros de la ciudad de Sucúa.

Ese sismo se reportó horas después de otro de magnitud 3,9, ocurrido frente a las costas de Manabí a 16 kilómetros de profundidad, y a 29,92 kilómetros de Puerto López (Manabí) en zonas cercanas a otros cinco registrados el sábado, cuyas magnitudes oscilaron entre 3,2 y 4,8.

El sábado, antes de los sismos frente a las costas hubo en Manabí uno de magnitud 4,2, a 1,58 grados de latitud sur, 80,82 grados de longitud oeste, a una profundidad de 26 kilómetros y a 3,52 kilómetros de Puerto López.

La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas (fronteriza con Colombia) fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace nueve años, el 16 de abril de 2016, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador, que dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

