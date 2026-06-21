Sismo de magnitud 4.9 afecta el norte de Perú sin reporte de víctimas o daños

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Lima, 21 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 4.9 remeció este domingo la costa norte de Perú con epicentro en la región Tumbes y sentido en la vecina región de Piura, sin que se reporten daños personales o materiales hasta el momento, según un reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico se registró a las 10:23 hora local (15:23 GMT) con epicentro en la localidad de San Jacinto, en Tumbes, y con referencia a 52 kilómetros al este del distrito de Máncora, en la provincia de Talara, en la región Piura.

El IGP agregó que el epicentro del sismo estuvo a 45 kilómetros de profundidad, en el continente, y que se sintió con una intensidad de III en Máncora, uno de los balnearios más visitados en el norte de Perú.

A su vez, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no genera tsunami en la costa peruana, al descartar una alerta en las actividades marítimas de la zona.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador se produjo en el 2007 en la sureña Ica donde un sismo de magnitud 7.9 provocó la muerte de 500 personas y millones de dólares en daños materiales.EFE

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