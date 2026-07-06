Sismo de magnitud 5,5 sacude la zona central de Chile sin heridos ni riesgo de tsunami

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Santiago de Chile, 6 jul (EFE).- Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este lunes la zona central de Chile y se sintió en varias regiones del país, incluida la capital, indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:15 hora local (15:15 GMT) y tuvo su epicentro a 45,6 kilómetros al noreste de la localidad de Quintero, en la región central de Valparaíso.

La profundidad fue de 30 kilómetros y hasta ahora no se reportan ni heridos ni daños estructurales. Tampoco hay riesgo de tsuami, de acuerdo a las autoridades.

Chile está localizado en la zona suroriental del cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo, y sufre constantemente cientos de pequeños movimientos telúricos a causa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.

En 1960, la región meridional chilena de Valdivia sufrió el terremoto más potente registrado en los tiempos modernos, de magnitud 9,6. EFE

mmm/gpv