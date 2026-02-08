Sismo de magnitud 5,7 sacude ligeramente el sur de México

1 minuto

Ciudad de México, 8 feb (EFE).- Un sismo de 5,7 grados en la escala Richter se registró este domingo en México a las 15:42 hora local (21:42 GMT) y se reporta como “imperceptible”, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo tuvo su epicentro al noroeste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, y no ha registrado daños materiales o pérdidas humanas, así como tampoco una presencia significativa en la Ciudad de México.

“No tenemos ningún reporte de daños ni de lesiones (…) Todos los servicios básicos se encuentran funcionando en el estado”, dijo Manuel Alberto Maza, director de protección civil de Oaxaca.EFE

abz/gpv