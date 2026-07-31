Sismo de magnitud 5,7 se reporta en Ucayali, en la amazonía central de Perú

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Lima, 30 jul (EFE).- Un sismo de magnitud 5,7 se registró este jueves en la región de Ucayali, en la amazonía central de Perú, con epicentro a una profundidad de 116 kilómetros, y que se sintió de forma muy leve en la ciudad de Lima, a unos 750 kilómetros al oeste, según informó el Centro Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico se reportó a las 19:58 hora local (00:58 GMT del viernes) y la referencia estuvo a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo.

Asimismo, el Centro Sismológico Nacional agregó que el sismo tuvo una intensidad IV en Pucallpa, la capital de Ucayali y una de las ciudades más grandes e importantes de la Amazonía peruana.

Hasta el momento, no hay reporte de víctimas o heridos por el sismo, como tampoco de daños materiales en la zona afectada.

Se trató del tercer sismo ocurrido en el país en la jornada, pues una hora antes hubo otro en la surandina región Puno de magnitud 4 y, en horas de la mañana, se reportó otro sismo de magnitud 4 en la región Amazonas, al norte del territorio.

Perú es un país altamente sísmico por estar ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador ocurrió en 2007 en la sureña región Ica, cuando un sismo de magnitud 7.9 provocó la muerte de 500 personas y dejó millonarios daños materiales.EFE

mmr/gad