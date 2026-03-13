Sismo de magnitud 6,5 se registra al norte de Chile sin heridos ni riesgo de tsunami

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Santiago de Chile, 13 mar (EFE).- Un sismo de magnitud 6,5 se registró la mañana de este viernes frente a las costas del norte de Chile, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:39 hora local (13.39 GMT)y tuvo su epicentro a 39 kilómetros al suroeste de la localidad de Huasco, en la región de Atacama, con una profundidad cercana a los 28 kilómetros, según el reporte del organismo.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que se trata de un sismo de magnitud media y que, preliminarmente, no se reportan daños a personas ni a infraestructura crítica.

«Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile», indicó el organismo.

Chile está localizado en la zona suroriental del cinturón de fuego del Pacífico, la región sísmica más activa del mundo, y sufre cientos de pequeños movimientos telúricos a causa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

En 1960, la región meridional chilena de Valdivia sufrió el terremoto más potente del que se tiene registro, de magnitud 9,6 en la escala de Richter. EFE

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