Sistema de alta presión continúa limitando las lluvias sobre la República Dominicana

1 minuto

Santo Domingo, 24 mar (EFE).- Un sistema de alta presión continúa limitando las lluvias sobre la República Dominicana, informó este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Ante este panorama, se espera un cielo con nubes dispersas y muy pocas precipitaciones en la mayoría de las provincias que componen nuestro territorio durante las horas matutinas.

En la tarde, los efectos asociados al calor vespertino favorecerán incrementos nubosos aislados que dejarán chubascos pasajeros, en especial poblados de las provincias Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, Independencia, Bahoruco y algunos sectores del Gran Santo Domingo, permaneciendo condiciones óptimas para realizar actividades al aire libre en el resto de la nación.

Por último, las temperaturas estarán agradables en la noche, debido al viento fresco de dirección noreste, especialmente en zonas de montañas y valles del interior del país, donde podrían ocurrir algunos episodios de nieblas o neblinas matutinas. EFE

mf