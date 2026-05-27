Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y España conmemoran 25 años de cooperación

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San Salvador, 27 may (EFE).- El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) conmemoraron este miércoles 25 años de cooperación para reconocer «el compromiso y la trayectoria de esta alianza estratégica en favor de la región».

En un evento en El Salvador, la directora ejecutiva de la Secretaría General del SICA, Ingrid Figueroa, dijo que la relación entre ambos se basa en la «cercanía, confianza mutua y el carácter estratégico construido a lo largo de más de dos décadas sobre valores compartidos, diálogo político y visión a futuro».

«Esta conmemoración representa una oportunidad para reconocer una alianza que ha acompañado la evolución del proceso de integración centroamericana y que ha contribuido al fortalecimiento, capacidades regionales y de mecanismos de acción colectiva de nuestros Estados miembros», añadió Figueroa en presencia de representantes diplomáticos.

Adriana Mira, vicecanciller de El Salvador, destacó que la relación se ha consolidado en estos 25 años como «alianza estrategia y sumamente cercana», y que ha empujado «la cohesión social, la resiliencia y el desarrollo en Centroamérica».

«La cooperación que impulsa la AECID representa uno de los pilares fundamentales de esta relación», acotó, y sostuvo que el SICA se ha beneficiado con unos 129 millones de euros de la cooperación española mediante el Fondo España-SICA.

Eva Granados, secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España y presidenta de AECID, dijo que la relación entre el SICA y España se ha basado también en el diálogo y aprendizaje mutuo».

Dijo que su historia demuestra que si una relación se sostiene «sobre una visión estratégica y un compromiso mutuo, es capaz de acompañar procesos complejos y de largo recorrido, como esta integración regional».

El SICA, de acuerdo con el portal oficial de la AECID, «fue el primer sistema de integración objeto de apoyo de la Cooperación Española, que inició formalmente con la puesta en marcha del Programa de Cooperación Regional con Centroamérica (PCRC) en el año 2003».

El SICA y la AECID firmaron su Memorándum de Entendimiento en 2001.

«Mediante este apoyo, España contribuye al avance de la integración centroamericana como marco para impulsar políticas para el desarrollo de la región en su conjunto y de cada uno de los países que la conforman: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana», destaca la AECID. EFE

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