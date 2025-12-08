Sistema energético basado en renovables ahorraría a la UE el 9 % del PIB, según el sector



Bruselas, 8 dic (EFE).- Un sistema energético basado en fuentes renovables ahorraría a la Unión Europea 1,637 billones de euros hasta 2050 frente a uno de «transición lenta», lo que equivaldría al 9 % del PIB de la UE o al gasto en sanidad conjunto del bloque comunitario.

Esa es la principal conclusión de un informe difundido este lunes por la patronal eólica WindEurope y la compañía Hitachi Energy, que compara una escenario de electrificación y expansión masiva de la eólica y la solar con un modelo de «transición lenta» con prolongada dependencia de los combustibles fósiles.

«Ya en 2035, el escenario renovable ahorra 331.000 millones de euros frente al escenario de transición lenta», indica el análisis.

El despliegue firme de redes y renovables, contabilizando las inversiones necesarias, también es económicamente más favorable que alternativas con mayor peso de la energía nuclear, el hidrógeno o la captura de CO2, según el estudio.

«El sistema energético basado en renovables implica un gran aumento de la proporción de electricidad en la matriz energética. Y esa electrificación requiere inversiones importantes, especialmente en la industria pesada. Esto se ha tenido en cuenta en el estudio. Incluso contemplando la inversión necesaria en electrificación, el escenario basado en renovables sigue siendo el más económico en conjunto», señalan los autores.

El sistema con más nuclear, captura e hidrógeno encarecería la factura energética entre 487.000 y 860.000 millones de euros de aquí a mitad de siglo, cuando la UE se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática, es decir, a emitir sólo el CO2 que sea capaz de reabsorber.

El escenario de renovables más agresivo, además, lograría reducir la dependencia de la UE en sus importaciones energéticas del 71 % proyectado para 2030 hasta el 22 % en 2050, señalan WindEurope y Hitachi Energy.

«En contraste, en el escenario de ‘transición lenta’ la dependencia sigue siendo del 78 % en 2030 y del 54 % en 2050», aseguran los autores, que agregan que el sistema basado en renovables también tendría efectos positivos en el mercado de trabajo.

La industria eólica europea emplea hoy a 440.000 personas y empleará a 600.000 en 2030, según los cálculos del sector.

«Esta transición ya está en marcha. Al mirar hacia 2050, conviene recordar cómo era nuestro sistema energético hace 25 años. En el año 2000, la cuota combinada de la eólica y la solar en la electricidad europea era del 0,8 %. Hoy es del 30 %. Y las emisiones europeas se han reducido casi un tercio respecto al 2000, mientras la economía ha crecido un 45 %. Sigamos construyendo sobre este éxito», resumió Wind Europe. EFE

