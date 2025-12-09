Sistema sanitario sursudanés está «colapsado» por violencia y falta de medios, según MSF

2 minutos

Yuba, 9 dic (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió este martes de que el sistema sanitario en Sudán del Sur está «colapsado» por la violencia entre etnias y bandos políticos, el aumento de los desplazamientos y la reducción de la ayuda humanitaria.

En un informe basado en datos de médicos y testimonios de pacientes publicado hoy, la organización expuso el «impacto humano del colapso del sistema sanitario y de la respuesta humanitaria insuficiente» en el país africano.

«El sistema sanitario de Sudán del Sur está al límite. En todos los lugares donde trabajamos, nuestros equipos son testigos de enormes carencias en los servicios de salud», destacó la organización en un comunicado.

El recrudecimiento del conflicto entre las fuerzas gubernamentales, la oposición y las milicias no estatales ha conducido a que el año 2025 sea «el peor» en términos humanitarios desde el acuerdo de paz de 2018, se añade.

El acuerdo de paz fue el que puso fin a la guerra civil sursudanesa, iniciada en 2013, dos años después de que el país más joven del mundo consiguiera su independencia de Sudán.

Antes de la escalada, iniciada en marzo de este año tras el ataque de la milicia rebelde Ejército Blanco a un cuartel en Nasir (norte), solo alrededor de la mitad de las instalaciones sanitarias del país eran funcionales.

«Los centros de salud o bien no funcionan o bien carecen de recursos suficientes. La escasez crónica de medicamentos y personal hace que la gente muera por enfermedades prevenibles y tratables», indicó la coordinadora general de MSF en el país, Sigrid Lamberg.

Varios hospitales apoyados por la organización ya han cerrado tras repetidos ataques, saqueos y bombardeos aéreos, añadió.

Esta interrupción se produce en un momento en que Sudán del Sur se enfrenta de forma simultánea a desplazamientos, inundaciones y brotes de enfermedades -entre ellas, la malaria y el cólera-, a las que se une la reducción de la financiación de los donantes.

MSF hizo un llamamiento para garantizar el «acceso humanitario, la protección de la población civil y el respeto a los centros de salud», y pidió al Gobierno de Yuba aumentar el presupuesto destinado a salud.

«La situación en el país es catastrófica», afirmó Lamberg, y zanjó que las «necesidades urgentes de la población» sursudanesa «exigen una acción coordinada». EFE

asm-pgc/kba/mr