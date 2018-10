Este contenido fue publicado el 1 de octubre de 2018 11:00 01 de octubre de 2018 - 11:00

Si se compara con el resto del mundo, la población suiza es la que más gasta en salud: una media de 800 francos mensuales por persona.

Sin embargo, y según la última encuestaEnlace externo realizada entre la población, la ciudadanía suiza está satisfecha con su sistema de salud y no desea cambiarlo.

Este texto forma parte de una serie de artículos dedicados a los problemas del sistema sanitario suizo.​​​​​​​

Un resultado que puede sorprender sobre todo si se tiene en cuenta el elevado coste sanitario en el país. De hecho, tal y como prevé el comparador en línea Comparis, las primas del seguro de enfermedad en Suiza aumentarán el próximo año un 4%. Y eso sin tener en cuenta que ya tienen que pagar la cuota anual del seguro médico y la franquicia. Casi una tercera parteEnlace externo del coste del sistema de salud suizo lo financian los pacientes. El resto corresponde al Estado y al seguro.

El seguro básico no reembolsa el importe de muchas de las prestaciones y esa lista sigue creciendo. He aquí un listado no exhaustivo:



Gafas y lentes de contacto



Los suizos pagan las gafas y las lentes de contacto, en principio. El seguro médico básico solo cubre estos gastos en caso de enfermedad o malformación visual grave.

El seguro, no obstante, abona 180 francos al año por las gafas y lentillas recetadas a los menores de 18 años.

Traslado en ambulancia



El seguro básico se hace cargo únicamente de la mitad de los gastos de un traslado en ambulancia (hasta un máximo de 500 francos por año). El precio de este servicio varía de un cantón a otro, y oscila entre 800 y 1 900 francos. Así pues, muchas personas se abstienen de llamar al servicio de emergencia una segunda vez en el período de un año.

Dentista e higiene dental



¡Ahora sí que va a dolerle! Los suizos pagan de su bolsillo los gastos odontológicos. Tratar una caries cuesta unos 200 francos; la extracción de una muela del juicio, entre 500 y 800 francos; y una endodoncia, entre 500 y 850 francos. Para la colocación de amalgamas o prótesis (tales como puentes, dentaduras postizas y correcciones con aparatos de ortodoncia) el paciente debe prever una factura de entre 4 000 y 12 000 francos. Nada de esto lo costea el seguro básico. La factura rápidamente puede ascender a las cuatro cifras, como muestran estos ejemplos.

El seguro básico solo reembolsa estos gastos en caso de que el paciente tenga una enfermedad grave del sistema masticatorio o una enfermedad que requiere un tratamiento dental específico como la leucemia, por ejemplo.

Píldora anticonceptiva y visita anual al ginecólogo



Malas noticias para las mujeres, porque son ellas las que tienen que pagar la píldora anticonceptiva y la visita anual al ginecólogo.

Las mujeres deben renovar la receta de la píldora cada año (en el chequeo preventivo). Algo que resulta bastante caro. Y es que si en el control no se ve nada fuera de lo normal, el seguro básico solo asume el control ginecológico cada tres años. La visita médica para la receta de la píldora anticonceptiva, por lo tanto, debe costearla en su totalidad la paciente.

Pruebas prenatales



Con un simple análisis de sangre (prueba de detección panorámica), se puede determinar si el feto tiene trisomía 21, 18 o 13, triploidía o alguna anomalía en los cromosomas sexuales. Los niños con trisomía 18, 13 o triploidía a menudo mueren en el útero o poco después de nacer, por lo que algunos padres prefieren abortar.

El seguro básico solo financia la prueba de detección panorámica si la prueba del primer trimestre revela un riesgo de 1 entre 1 000 o más.

Algunos padres deciden hacerse la prueba, incluso si el riesgo es menor, y son ellos los que pagan entre 800 y 1000 francosEnlace externo por la misma.

Vacunas



No todas las vacunas están costeadas por el seguro básico. El paciente tiene que pagar las vacunas contra la fiebre amarilla, la rabia, la encefalitis japonesa, la hepatitis A y B y la profilaxis de la malaria. Lo mismo ocurre con la vacuna contra la gripe si la persona no pertenece a un grupo de riesgo.

Medicamentos que no están incluidos en la lista de los especialistas



El seguro básico cubre los medicamentos solo si estos aparecen en la lista de especialidades. Según la Oficina Federal de Salud Pública, solo están en esta listaEnlace externo 3 000 de los 9 000 medicamentos autorizados en Suiza.

No están incluidos Bepanthen, Neo Citran, Pretuval, Mebucaine, Algifor, Panadol, las píldoras anticonceptivas o el Viagra. Y ocurre lo mismo con algunos dispositivos, como los tensiómetros, las pruebas de embarazo, los colchones antiácaros y muchos otros.

Aparatos auditivos



El seguro básico no abona los audífonos. El seguro de invalidez o el seguro de vejez y supervivencia asumen parte de los costes de los mismos únicamente en determinadas condicionesEnlace externo. Por lo que muchos suizos pagan miles de francos de su bolsillo por este tipo de ayudas.



Costes adicionales por tratamiento hospitalario



En caso de hospitalización, el paciente debe reembolsar una cuota de 15 francos por cada día de hospitalización (ilimitada) además de la franquicia (entre 300 y 2 500 francos) y la participación (10%). De todo esto se deduce que una estancia hospitalaria larga puede resultar cara.



Dependiendo del hospital elegido y del tratamiento, pueden añadirse costes adicionalesEnlace externo. Las reglas son tan complejas que no las enumeramos aquí.

Residencia de ancianos



El seguro médico no se hace cargo de todos los costes de la atención médica después de una operación o enfermedad. Algunos de los tratamientos de enfermería (administración de jeringas, cambio de vendas, limpieza de heridas, etc.) debe asumirlos el paciente. Los cantones y las comunas [municipios] se encargan del resto de cuidados de enfermería.

Los pacientes, asimismo, deben costear ellos mismos el pago de una residencia de ancianos (comida y alojamiento). Esto cuesta varios miles de francos al mes. Por lo tanto, los años de residencia pueden arruinar a los residentes completamente.

Suiza se distingue de otros países por el hecho de que el seguro básico también incluye la medicina complementaria. Esta puede ser una de las razones por las que la ciudadanía suiza en general está satisfecha con su sistema sanitario. En 2009, la población apoyó claramente la idea de que el seguro básico debía continuar sufragando la medicina alternativa.



Traducción del francés: Lupe Calvo, swissinfo.ch

