La carga económica oculta después de sobrevivir al cáncer en Suiza

Una campaña propone introducir un 'derecho al olvido' para que un diagnóstico de cáncer superado no suponga una carga financiera en los seguros de por vida. Keystone

Sobrevivir al cáncer no siempre basta para pasar página en Suiza. Incluso años después de haberse recuperado, el historial médico puede convertirse en un obstáculo, especialmente a la hora de contratar seguros que cubren la pérdida de ingresos en caso de enfermedad o incapacidad. Ahora, una iniciativa propone introducir un ‘derecho al olvido’ para aliviar esa carga. Se lo explicamos.

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Cuando finaliza el tratamiento contra el cáncer, los pacientes suelen esperar poder retomar una «vida normal»: volver al trabajo, quizá cambiar de empleo y hacer planes de futuro. Sin embargo, para muchas personas, incluso tras haberse recuperado físicamente, la enfermedad reaparece en un lugar inesperado: el cuestionario de salud de una aseguradora privada. Una simple respuesta afirmativa puede traducirse en un rechazo, en exclusiones amplias de la cobertura o en primas tan elevadas que hacen que el seguro —y con él, la seguridad financiera— resulte inalcanzable.

El llamado «derecho al olvido» (RTBF, por sus siglas en inglés) busca precisamente evitar esa situación. Su principio es sencillo: tras un periodo determinado sin recaídas, un diagnóstico de cáncer pasado no debería tenerse en cuenta al evaluar solicitudes de seguros u otros productos financieros.

Varios países europeos ya han introducido versiones de este derecho para personas que han superado un cáncer, pero en el mercado de seguros privados suizo no existe todavía una protección equivalente. Sin embargo, eso podría cambiar si prospera una mociónEnlace externo actualmente en debate en el Parlamento.

La propuesta plantea limitar a cinco años el periodo durante el cual debe declararse una enfermedad previa al solicitar un seguro individual de subsidio diario por enfermedad, una forma clave de protección de ingresos para personas autónomas y para quienes no cuentan con cobertura suficiente a través de su empleo.

¿Qué es una moción parlamentaria? Una moción parlamentaria es un instrumento que obliga al Consejo Federal suizo —el órgano ejecutivo— a elaborar una ley o a adoptar una medida concreta. Debe ser aprobada por ambas cámaras del Parlamento (el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados). Si posteriormente el Parlamento aprueba la nueva legislación, esta aún puede ser impugnada mediante un referéndum nacional: quienes se oponen deben reunir 50.000 firmas válidas en un plazo de 100 días desde la publicación de la nueva ley para forzar una votación a nivel nacional.

«La gente no entiende lo fácil que es caer por debajo del umbral de la pobreza tras un diagnóstico, incluso después de terminar el tratamiento», afirma Aline Descloux, especialista en políticas públicas de la Liga Suiza contra el Cáncer, la organización que agrupa a las entidades cantonales.

«Puedes ser despedido estando enfermo. Luego, cuando te curas y quieres volver a trabajar, te quedas fuera de la cobertura», explica. «Eso te expone a enormes riesgos económicos si vuelves a enfermar, no necesariamente de cáncer, sino de cualquier cosa».

El derecho al olvido en Europa

Varios países europeos ya han introducido alguna forma de «derecho al olvido», aunque su alcance varía. En algunos casos, la norma solo afecta a seguros ligados a préstamos o deudas —por ejemplo, hipotecas o créditos personales que incluyen coberturas para proteger el pago en caso de enfermedad o incapacidad—, mientras que en otros la protección es más amplia.

En BélgicaEnlace externo, por ejemplo, este derecho también se aplica a los seguros de ingresos garantizados, que sustituyen el salario durante enfermedades de larga duración. Tras cinco años en remisión, las aseguradoras ya no pueden utilizar el historial de cáncer de una persona para rechazar la cobertura ni para encarecerla.

A nivel de la Unión Europea, la normativaEnlace externo sobre crédito al consumo adoptada en 2023 también introduce un derecho al olvido en este ámbito. Obliga a los Estados miembros a fijar un plazo máximo —de hasta 15 años desde el final del tratamiento— a partir del cual un diagnóstico de cáncer ya no puede ser tenido en cuenta.

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El problema en Suiza

«En Suiza es difícil abordar toda la cuestión del derecho al olvido de una sola vez. El sistema está demasiado fragmentado», señala Descloux. «Por ahora, la Liga Suiza contra el Cáncer ha decidido centrarse en una parte concreta del problema donde vemos mayor necesidad de actuar, la protección de ingresos».

Aunque muchas personas en edad laboral están cubiertas por seguros de subsidio diario a través de su empresa, los autónomos, los trabajadores por cuenta propia o quienes tienen una cobertura laboral limitada dependen a menudo de poder contratar un seguro individual para mantener su estabilidad financiera.

«Si eres autónomo o trabajas en una pequeña empresa, puede ser casi imposible conseguir un seguro de subsidio diario tras un diagnóstico de cáncer», añade Descloux.

Qué es la protección de ingresos en Suiza Cuando una enfermedad impide trabajar, la protección de ingresos suele comenzar fuera del sistema estatal. La mayoría de las personas empleadas están cubiertas por un seguro de subsidio diario contratado por su empresa, que normalmente sustituye el 80% del salario durante un máximo de 720 días. Estas pólizas se regulan bajo dos marcos legales distintos: Seguro privado: regulado por la Ley de Contrato de Seguro, es el estándar dominante. Permite a las aseguradoras formular amplios cuestionarios de salud, rechazar solicitantes o imponer exclusiones permanentes por enfermedades preexistentes. Seguro de tipo social: regulado por la Ley de Seguro de Enfermedad, ofrece normas más estandarizadas. Las aseguradoras no pueden rechazar solicitantes y las exclusiones médicas deben expirar tras cinco años, incorporando así un ‘derecho al olvido’. Si bien existen estas protecciones, este sistema ha quedado en un segundo plano. Como no cubre completamente la pérdida de ingresos de las personas con sueldos altos, la mayoría recurre a seguros privados para completar la cobertura. Desde 1996, el mercado privado ha crecido de 1.160 millones de francos suizos a unos 5.100 millones en primas anuales, mientras que el modelo de tipo social ha caído de 834 millones a solo 241 millones en el mismo periodo. Si la incapacidad se vuelve permanente o requiere rehabilitación prolongada, la persona afectada debe pasar al sistema federal de seguro de invalidez.

Una paciente de cáncer actualmente en remisión relató a Swissinfo que fue despedida mientras estaba de baja. El seguro de su empresa siguió pagando el 80% de su salario, pero al cambiar de trabajo dos nuevas cajas de pensiones impusieron exclusiones parciales basadas en sus respuestas a los cuestionarios de salud.

Matti Aapro, oncólogo médico del Centro Oncológico Genolier y expresidente de la Organización Europea contra el Cáncer, afirma que observa el mismo patrón con frecuencia: los avances médicos reducen el riesgo para muchos pacientes, pero las normas de suscripción avanzan más lentamente. «En algunos casos sabemos que la remisión probablemente será definitiva. Pero las aseguradoras solo ven una casilla marcada», explica.

No existe una lista oficial de proveedores, pero se estima que entre tres y cuatro decenas de compañías ofrecen este tipo de seguros. Cambiar de aseguradora puede a veces mejorar las condiciones, señala Aapro: «Pero con reglas más claras y limitadas en el tiempo sobre qué pueden preguntar y utilizar, mucho de esto podría evitarse».

El Gobierno suizo afirmaEnlace externo que no hay datos sobre personas autónomas con este tipo de cobertura ni estadísticas públicas sobre solicitudes rechazadas. Se calculaEnlace externo que hay unos 450.000 supervivientes de cáncer en el país.

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¿Hora de cambiar?

La Liga Suiza contra el Cáncer promueve una reforma de la Ley de Contrato de Seguro y pidió al parlamentario del Partido del Centro Benjamin Roduit que presentara una moción centrada en los cuestionarios de salud para quienes solicitan seguros privados de subsidio diario.

La mociónEnlace externo, presentada en diciembre de 2025, limita a cinco años la declaración del historial médico e impide que las aseguradoras tengan en cuenta ciertos tratamientos preventivos o de mantenimiento.

La propuesta no se limita al cáncer, sino que incluye cualquier enfermedad que la persona haya padecido en el pasado y determinadas secuelas de accidentes.

«En Suiza, la protección de ingresos —la cobertura que garantiza el salario en caso de enfermedad o incapacidad para trabajar— se plantea a menudo como una cuestión de responsabilidad individual, como si todo el mundo pudiera contratar un seguro privado», escribió Roduit. «Sin embargo, en estos casos concretos es muy difícil ser aceptado por una aseguradora».

En febrero, el Consejo Federal (el Gobierno suizo) recomendó rechazar la moción, aunque el Parlamento todavía puede aprobarla. El Gobierno argumenta que un límite general de cinco años es problemático, porque las enfermedades son muy distintas y algunas pueden influir en el riesgo durante más tiempo. También advierte de que la medida podría alterar el sistema y aumentar las primas de los seguros.

Por qué las aseguradoras se oponen

Las aseguradoras sostienen que la información médica es esencial para fijar precios de forma justa y evitar la «selección adversa», es decir, que las personas con mayor riesgo contraten más seguros, encareciendo el sistema.

Un informeEnlace externo de 2023 de la Universidad de San Galo señala que el derecho al olvido puede implicar costes significativos que, en un mercado competitivo, acaban trasladándose a las primas.

Además, no existen estudios concluyentes que demuestren que personas sin patologías previas estén dispuestas a pagar más para subvencionar a perfiles de mayor riesgo.

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Swiss Re, uno de los mayores reaseguradores del mundo, advierteEnlace externo de que este tipo de normas supone «una desviación de la evaluación del riesgo basada en la evidencia», defendiendo que la clasificación del riesgo es clave para mantener seguros asequibles.

Quienes apoyan el derecho al olvido consideran exagerados estos riesgos. «Contrariamente a las predicciones alarmistas del sector, el mercado en Francia no se hundió tras su introducción», afirma la doctora Françoise Meunier, quien ha promovido la iniciativaEnlace externo europea contra la discriminación de supervivientes de cáncer.

A su juicio, se trata de una medida de bajo coste que ayuda a recuperar la normalidad: «No supone ningún gasto para el Estado y beneficia a muchos ciudadanos. El riesgo para las aseguradoras es mínimo; en Francia incluso redujeron voluntariamente el plazo de diez a cinco años».

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¿Una solución única?

Uno de los motivos por los que el debate resulta tan complejo es que el cáncer engloba perfiles de riesgo muy distintos. Para las aseguradoras, esa diversidad es difícil de traducir en normas claras; para médicos y pacientes, resulta frustrante que un diagnóstico pasado se trate como un riesgo permanente.

Aapro propone que las aseguradoras utilicen «tablas de referencia» transparentes y actualizadas basadas en evidencia médica. Estas indicarían, según el tipo de cáncer y tratamiento, cuándo el riesgo adicional deja de ser significativo.

Modelos similares ya existen en otros países europeos con derecho al olvido. Suiza apenas empieza a construir esa base de datos.

Un estudioEnlace externo en curso en la Universidad de Ginebra, dirigido por el epidemiólogo Robin Schaffar, evaluará el llamado «exceso de mortalidad», una forma de calcular cuándo la supervivencia vuelve a equipararse a la de la población general. «El objetivo es aportar datos sólidos», explica Schaffar. «Para que el debate se base en cifras reales y no solo en emociones».

Editado por Nerys Avery. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

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