Situación regional eje de cita de ministros de Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Turquía

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Islamabad, 19 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, se reunirá el domingo en El Cairo con sus colegas de Egipto, Arabia Saudí y Turquía para discutir asuntos regionales, días después de que Estados Unidos e Irán hayan firmado un memorando para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El Ministerio de Exteriores paquistaní afirmó que la reunión tiene como objetivo «analizar la evolución de la situación regional e intercambiar puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con la paz, la seguridad y la estabilidad», según un comunicado difundido este viernes.

Se trata de la cuarta reunión entre los ministros de Exteriores de estas potencias regionales desde que comenzó la guerra entre Irán y EE. UU, el pasado 28 de febrero.

A lo largo del conflicto, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán formaron un bloque diplomático informal en apoyo a los esfuerzos de Islamabad por mediar el fin de las hostilidades.

La primera reunión de los cuatro países tuvo lugar el pasado 19 de marzo en Riad. Los ministros protagonizaron otros dos encuentros en el balneario turco de Antalya a finales de marzo y a mediados de abril.

Según un análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el nuevo bloque regional «parece ser un intento de contrarrestar los planes de Israel de ‘redibujar’ el mapa de la región y de abordar preocupaciones de seguridad compartidas, en particular la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán». EFE

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