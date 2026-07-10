SK Hynix debuta en Wall Street con un primer precio de 170 dólares y una subida del 14 %

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Nueva York, 10 jul (EFE).- La compañía surcoreana de chips de memoria SK Hynix debutó este viernes en Wall Street con un primer precio de 170 dólares, lo que supone una subida del 14 % respecto al precio fijado para sus certificados estadounidenses de depósito (ADR).

La segunda empresa más valiosa de Corea del Sur, que ya cotizaba en ese país, se estrenó en el Nasdaq con un precio de colocación de 149 dólares por ADR, en una operación valorada en 26.500 millones de dólares que busca financiar su expansión en el negocio de los semiconductores.

Su debut bursátil en Estados Unidos fue la mayor operación de una empresa extranjera en este mercado al superar a la china Alibaba, que en 2014 recaudó unos 25.000 millones de dólares.

Con esta operación, SK Hynix, solo superada en valoración por Samsung en su país de origen, se consolidó como uno de los grandes actores del sector.

La empresa se mostró bastante estable en los primeros compases y en torno a las 12.00 hora local de Nueva York (16.00 GMT), las acciones superaban los 175 dólares.

El gigante surcoreano es la decimosexta empresa por capitalización bursátil, al alcanzar los 1,03 billones de dólares, gracias al diseño y la fabricación de semiconductores y chips de memoria como los que utiliza Nvidia, la empresa con mayor valor del mundo.

De hecho, SK Hynix es el principal proveedor de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés).

Su llegada al mercado bursátil estadounidense llega un mes después del debut en bolsa de SpaceX. La firma aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk logró captar alrededor de 75.000 millones de dólares con la operación, con lo que ya se consolidó como la mayor salida a bolsa de la historia para una empresa estadounidense. EFE

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