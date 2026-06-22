SK hynix destrona a Samsung Electronics tras 26 años de dominio bursátil en Corea del Sur

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Seúl, 22 jun (EFE).- El fabricante de chips SK hynix superó este lunes a Samsung Electronics en capitalización bursátil durante la jornada de negociaciones, aunque sin tener en cuenta las acciones preferentes, tras más de dos décadas de dominio ininterrumpido del gigante tecnológico en el principal índice de la Bolsa de Seúl.

La capitalización bursátil de SK hynix alcanzó los 2.091 billones de wones (1.361 millones de dólares) a las 12:42 hora local (3:42 GMT), ligeramente por encima de los 2.090 billones de wones (1.360 millones de dólares) de Samsung Electronics.

Es la primera vez que SK hynix supera a Samsung Electronics por valor de mercado y que Samsung cede el primer puesto del Kospi desde que se aferró en la cima a partir de 2000.

De incluir las acciones preferentes de Samsung Electronics, habitualmente fuera de los cálculos de capitalización bursátil, el gigante tecnológico surcoreano ascendería sin embargo a unos 2.252 billones de wones (1.464 millones de dólares).

El suceso sin precedentes sucede apenas un mes después de que SK hynix superara por primera vez el billón de dólares de capitalización bursátil, convirtiéndose en la segunda empresa surcoreana en alcanzar ese hito después de Samsung Electronics.

El avance refleja el fuerte apetito inversor por la compañía, que se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales de memorias de alto ancho de banda (HBM), utilizadas en servidores y aceleradores de inteligencia artificial, y como un suministrador clave de Nvidia.

En el primer trimestre de 2026, SK hynix registró un beneficio neto de 40,35 billones de wones (26.264 millones de dólares), casi un 400 % más interanual, y una facturación de 52,58 billones de wones (34.228 millones de dólares), la primera vez que sus ingresos trimestrales superaron los 50 billones de wones.

La firma ya había superado en 2025 por primera vez a Samsung Electronics en beneficio operativo anual, con 47,21 billones de wones (30.723 millones de dólares al cambio actual). EFE

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