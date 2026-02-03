Smith-Njigba agradece la confianza del cuerpo técnico de Seahawks

2 minutos

Redacción Deportes, 3 feb (EFE).- Jaxon Smith-Njigba, receptor de los Seattle Seahawks, agradeció este martes la confianza que ha recibido del cuerpo técnico.

«Creo que gracias a que el cuerpo técnico me confió ese rol eso es lo que me trajo hasta aquí. Tengo esa mentalidad de aprovechar al máximo cada oportunidad. Atrapar el balón en cada jugada. Trabajo para situarme en el presente y el presente es el juego por el título», subrayó el mejor receptor de la temporada regular.

Con 23 años, Smith-Njigba reconoció que, a pesar del buen trabajo de su equipo, aún le cuesta asimilar que el próximo domingo jugará por su primer título de la NFL contra New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California).

«Sólo quiero aprovechar al máximo todo lo que tengo. La verdad es que siento que es una locura que aquel niño de 10 años, que salía corriendo a jugar sin importarle nada, hoy está aquí sentado frente a ustedes viendo todo como algo normal. Es genial», señaló.

Jaxon dio el crédito de su desarrollo profesional a su familia, en especial a su padre, Maada, originario de Sierra Leona, en el oeste de África, un origen del que también se dijo orgulloso.

«Hay que reconocerle el mérito a mi padre y a mi hermano. Ellos vieron mi potencial desde muy joven. Ellos me impulsaron siempre, ya sea madrugando, sacrificando tiempo en su trabajo para poder viajar a verme jugar. Mi familia ha hecho muchos sacrificios, así que le doy todo el crédito por estar aquí», recordó.

Jaxon Smith-Njigba llegó a la NFL reclutado por los Seahawks en la primera ronda del Draft 2023 como uno de los jóvenes más talentosos de su generación.

En tres temporadas acumula 282 recepciones para 3.551 yardas y 20 anotaciones, además, ha sido dos veces Pro Bowl.

En la campaña regular de este 2025 fue el mejor entre los receptores de la NFL con 1.793 yardas y 10 anotaciones.

El exestrella de Ohio State Buckeyes del fútbol americano colegial buscará ser determinante en la búsqueda de los Seahawks de ganar el segundo Super Bowl de su historia. EFE

