Smotrich ordena desalojar una icónica aldea beduina tras la petición del fiscal de la CPI

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Jerusalén, 19 may (EFE).- El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, firmó este martes una orden para desalojar y demoler la aldea beduina de Khan al Ahmar, una icónica comunidad al este de Jerusalén creada en la década de 1950 por refugiados palestinos del Néguev, en respuesta a la petición de arresto contra él hecha presuntamente por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

En un discursó que retransmitió en vivo en X, Smotrich anunció esta demolición después de afirmar que le informaron ayer de que el fiscal del «tribunal antisemita de La Haya» había presentado una solicitud de orden de arresto contra él.

Dicha petición fue adelantada el pasado domingo por el periódico israelí Haaretz, afirmando que se basaría en crímenes de guerra y lesa humanidad en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel.

Aunque la Fiscalía de la CPI haya solicitado de forma confidencial una orden de arresto contra un individuo, esta no se hace pública hasta que el tribunal la acepte.

«Emitir una orden de arresto contra el primer ministro es una declaración de guerra. Emitir una orden de arresto contra el ministro de Defensa y el ministro de Finanzas es una declaración de guerra», aseguró Smotrich en referencia a las órdenes de detención de la CPI contra Benjamín Netanyahu y contra el exministro Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania.

«Y ante una declaración de guerra, contraatacaremos (…), firmaremos una orden para evacuar Khan al Ahmar, dentro del marco de mis atribuciones como ministro de Defensa. Se lo prometo a todos», añadió.

Tras su discurso, la organización pro derechos humanos B’Tselem difundió la orden firmada, en la que Smotrich pide que se «realicen todos los preparativos necesarios para (…) la evacuación en breve plazo».

Esta aldea beduina de unas 200 personas, situada muy cerca de la carretera 1 junto al asentamiento de Kfar Adumim, representa un símbolo internacional contra la desposesión a la que Israel somete a los palestinos, sobre todo, en el del Área C de Cisjordania: el 60 % del territorio que permanece bajo control israelí total tras los Acuerdos de Oslo.

Ya en mayo de 2018, el Tribunal Supremo israelí ratificó que todas las construcciones de esta aldea eran «ilegales» y argumentó que habían sido erigidas sin el permiso de edificación israelí necesario. Diez días después de ese fallo, las autoridades israelíes aprobaron la construcción de 92 nuevas unidades de viviendas y una institución educativa en el asentamiento de Kfar Adummim.

Hasta ahora, la presión internacional así como las pasadas visitas en señal de apoyo de embajadores, políticos y representantes de la Unión Europea había paralizado el desalojo forzoso. EFE

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